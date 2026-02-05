قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد
نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية
رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية
مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن
المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري
إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟
سيراميكا كليوباترا يتقدم على غزل المحلة 2-1 بالشوط الأول بالدوري
مخدوش موافقتي| أول تعليق من سائق أوبر عن أزمة مهندسة أكتوبر .. خاص
اجتماع رفيع المستوى بين "تطوير التعليم" و"النواب" لبحث سبل الحد من الهجرة غير الشرعية
متقلعوش بالليل | ياسمين عز : إحنا لسه في عز الشتا
مصطفى بكري : الرئيس السيسي يتابع بنفسه خطة التنمية بجهاز مستقبل مصر
توك شو

سفير تركيا في مصر: تعاون مثمر ومتميز في قطاع التجارة بين البلدين

الرئيس السيسي وأردوغان
الرئيس السيسي وأردوغان
هاني حسين

قال السفير صالح موطلو شن سفير الجمهورية التركية في مصر، إنّ القمة المصرية التركية من شأنها أن تحفز وتشجع المؤسسات والمنظمات والكيانات المختلفة في الدولتين على التعاون.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا ليس بالضرورة سيمس كافة الكيانات والمؤسسات، موضحًا، أنه يعتقد أن المؤسسات ذات الصلة وذات المصلحة المشتركة على المستوى الإداري وعلى المستوى المؤسسي والقيادي سيكون لهم فرصة التعاون، بينما قد لا يكون بالضرورة لبعض المؤسسات الأخرى نفس الدور نفسه على الأقل في هذه المرحلة.

وتابع: "على سبيل المثال هناك وزارة التجارة المصرية ووزارة التجارة والصادرات التركية لديهم تعاون ممتاز، لقد التقى الوزيرين سوياً، ولقد سألت وزيرنا وسألته "كم زرت مصر في الفترة السابقة؟" قال لي لقد كانت ست زيارات"، وعندما سألته عن دولة أخرى أخبرني أنني لم أزُر تلك الدولة بنفس معدل الزيارات التي قمت فيها لمصر. لذا فاعتقد أن هذه مسألة هامة الآن لتركيا ولمؤسساتها".

وأردف: "لذا فهناك أيضاً وزارة الصناعة المصرية ونظيرتها التركية، هناك أعمال جارية ومجهودات كبيرة تتم الآن بين تلك الوزارات وهو ما سينعكس على السياسات الخارجية والسياسات بين دولتين والحجم المتبادل بينهما، وكما قلت سابقاً نعم هناك بعض المؤسسات والمنظمات والكيانات التي ستكون نشطة للغاية في الفترة القادمة، وفي الفترة القادمة سيكون هناك أيضاً مجهودات أكثر لتحفيز وتشجيع المزيد من المؤسسات والمنظمات. وأثناء الزيارة هناك بعض المؤسسات التي كان موجوداً العديد من مندوبيها وممثليها للالتقاء بنظرائهم".

تجاهل صحة اللثة يزيد من الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.. أبرزها أمراض القلب

الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
نينا مغربي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة تجمع بين الجرأة والرقي

نينا مغربي
مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
