سفير تركيا في مصر: تعاون مثمر ومتميز في قطاع التجارة بين البلدين

قال السفير صالح موطلو شن سفير الجمهورية التركية في مصر، إنّ القمة المصرية التركية من شأنها أن تحفز وتشجع المؤسسات والمنظمات والكيانات المختلفة في الدولتين على التعاون.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا ليس بالضرورة سيمس كافة الكيانات والمؤسسات، موضحًا، أنه يعتقد أن المؤسسات ذات الصلة وذات المصلحة المشتركة على المستوى الإداري وعلى المستوى المؤسسي والقيادي سيكون لهم فرصة التعاون، بينما قد لا يكون بالضرورة لبعض المؤسسات الأخرى نفس الدور نفسه على الأقل في هذه المرحلة.

وتابع: "على سبيل المثال هناك وزارة التجارة المصرية ووزارة التجارة والصادرات التركية لديهم تعاون ممتاز، لقد التقى الوزيرين سوياً، ولقد سألت وزيرنا وسألته "كم زرت مصر في الفترة السابقة؟" قال لي لقد كانت ست زيارات"، وعندما سألته عن دولة أخرى أخبرني أنني لم أزُر تلك الدولة بنفس معدل الزيارات التي قمت فيها لمصر. لذا فاعتقد أن هذه مسألة هامة الآن لتركيا ولمؤسساتها".

وأردف: "لذا فهناك أيضاً وزارة الصناعة المصرية ونظيرتها التركية، هناك أعمال جارية ومجهودات كبيرة تتم الآن بين تلك الوزارات وهو ما سينعكس على السياسات الخارجية والسياسات بين دولتين والحجم المتبادل بينهما، وكما قلت سابقاً نعم هناك بعض المؤسسات والمنظمات والكيانات التي ستكون نشطة للغاية في الفترة القادمة، وفي الفترة القادمة سيكون هناك أيضاً مجهودات أكثر لتحفيز وتشجيع المزيد من المؤسسات والمنظمات. وأثناء الزيارة هناك بعض المؤسسات التي كان موجوداً العديد من مندوبيها وممثليها للالتقاء بنظرائهم".