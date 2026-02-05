أهمها المجال العسكري.. أحمد حمدي: الاتفاقيات مع تركيا ستعود بالنفع على البلدين

أكد أحمد حمدي، الكاتب الصحفي، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر تعتبر من الأمور المهمة، موضحًا أن هذه الزيارة هي الرابعة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر.

وقال أحمد حمدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلاميين أحمد دياب وروان أبو العينين، إن أول زيارة للرئيس التركي كانت في فبراير من عام 2024، وإنه في سبتمبر من عام 2024، كانت زيارة الرئيس السيسي لـ تركيا.

وأضاف أنه في عام 2025، كانت هناك زيارتان للرئيس التركي لـ مصر، وأن مصر وتركيا لهما ثقل كبير في منطقة الشرق الأوسط، وإقليم البحر المتوسط، وأن وجود تعاون بين الاثنين سيكون له تأثير إيجابي على الدولتين.

وأشار إلى أن أمس كان هناك الكثير من الاتفاقيات، أهمها كانت في المجال العسكري، وكانت هناك اتفاقيات في مجال الزراعة، والدواء، والاستثمار.

وأوضح أن مذكرات التفاهم كانت في أكثر من مجال، وأن ما حدث سيعود بالنفع على البلدين، وأن الجانب الاقتصادي له أهمية كبيرة، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.