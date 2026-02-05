قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خدمات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع
كامل الوزير : إجراءات حاسمة ضد أي مصنع عشوائي يضر بسمعة المنتج المصري
محافظ أسيوط يستكمل جولاته مع وفد الاتحاد الأوروبي بتفقد مصنع للمستلزمات الطبية
التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه في مشاجرة بشبين القناطر
أقوى هجوم.. الغندور يشيد بأداء نادي الزمالك في الدوري
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات محدودة بين مديري المديريات
حضور وانضباط "والموبايل ممنوع".. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب بشأن الترم الثاني
الخارجية الصينية: لن نكون جزءا من محادثات نزع السلاح النووي بشأن معاهدة نيو ستارت
الغندور: ستبقي مصر محبة لكل الدول ولن يفرقنا سوشيال ميديا ولا كرة قدم
الشتاء يودّع مبكرًا؟ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء حارة قادمة
الجيش الباكستاني: مقتل 216 مسلحا في إقليم بلوشستان خلال عملية أمنية
الخارجية الأمريكية: تعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات الجديدة للسودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أهمها المجال العسكري.. أحمد حمدي: الاتفاقيات مع تركيا ستعود بالنفع على البلدين

الرئيسان السيسي وأردوغان
الرئيسان السيسي وأردوغان
البهى عمرو

أكد أحمد حمدي، الكاتب الصحفي، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر تعتبر من الأمور المهمة، موضحًا أن هذه الزيارة هي الرابعة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر. 

وقال أحمد حمدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلاميين أحمد دياب وروان أبو العينين، إن أول زيارة للرئيس التركي كانت في فبراير من عام 2024، وإنه في سبتمبر من عام 2024، كانت زيارة الرئيس السيسي لـ تركيا.

وأضاف أنه في عام 2025، كانت هناك زيارتان للرئيس التركي لـ مصر، وأن مصر وتركيا لهما ثقل كبير في منطقة الشرق الأوسط، وإقليم البحر المتوسط، وأن وجود تعاون بين الاثنين سيكون له تأثير إيجابي على الدولتين.

وأشار إلى أن أمس كان هناك الكثير من الاتفاقيات، أهمها كانت في المجال العسكري، وكانت هناك اتفاقيات في مجال الزراعة، والدواء، والاستثمار.

وأوضح أن مذكرات التفاهم كانت في أكثر من مجال، وأن ما حدث سيعود بالنفع على البلدين، وأن الجانب الاقتصادي له أهمية كبيرة، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أردوغان السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

والدة محمد علي العبد، ضحية غدر زوجته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة

ابني كان بيحبها وبيخاف عليها..والدة ضحية غدر زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل جديدة

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أحمد عبد القادر

شرط تعجيزي.. الكرمة العراقي يفجر مفاجأة بشأن عقد أحمد عبد القادر

ترشيحاتنا

سارة خليفة

استكمال محاكمة سارة خليفة المتهمة بتصنيع المخدرات .. اليوم

امير الهلالي داخل محكمة القاهرة الجديدة

مستريح السيارات.. مرافعة نارية من دفاع أحد المتضررين في قضية أمير الهلالي

النائب العام ونظيره القطري

النائب العام ونظيره القطري يشهدان توقيع مذكرة تعاون في مجال التدريب وبناء القدرات

بالصور

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد