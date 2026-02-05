قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الإيراني ينتقد موقف المستشار الألماني تجاه بلاده
هل تشكل القهوة خطرًا على مرضى ارتفاع ضغط الدم؟.. دراسة توضح
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
50 % خصم على الخدمات لأصحاب المعاشات.. مقترح برلماني لدعم المتقاعدين
" الوزراء" يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الدور المتزايد للابتكار في تنويع مصادر المعادن
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر
الخارجية الصينية: نأسف لانتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو
مصر تدعو لتخطي أي خلافات لصون الأمن الإقليمي وتحقيق مصالح الشعوب
إشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار آثار يغسلون 150 مليون جنيه
تضم 32 واعظًا.. «البحوث الإسلامية» يُوفد قافلة دعوية مُوسعة إلى البحر الأحمر لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال
وزير الري: دمج أحدث التكنولوجيات ضمن منظومة العمل بأجهزة وقطاعات الوزارة
مدينة العام السياحية 2026.. أسوان تحصد الجائزة للعام الثاني على التوالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الدكتور حسين الثقافي يستعرض فلسفة الميراث في الإسلام وضمانات الأمن السيبراني في ظل الدستور

الدكتور حسين الثقافي
الدكتور حسين الثقافي

​أكد فضيلة الشيخ الدكتور حسين الثقافي 
نائب رئيس جامعة مركز، في كلمته التي ألقاها أمام قمة العلماء المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر جامعة مركز الثامن والأربعين، على ضرورة التسلح بالوعي الدقيق عند التعامل مع الفضاء الرقمي، مشدداً على أن سلامة المجتمع في الفضاء السيبراني والواقعي مرهونة باحترام سيادة القانون والتمسك بروح الدستور الهندي.
​وفي مستهل حديثه حول "التدخل السيبراني: إيجابياته وسلبياته"، أوضح فضيلته أن الأمان المجتمعي في الهند يظل قائماً ومحفوظاً ما دام الدستور هو المرجع الحاكم والحامي للحقوق، مشيراً إلى أن تفسير القوانين - سواء كانت دينية أو وضعية - لا يتأتّى إلا عبر دراسة استقصائية عميقة وشاملة، بعيداً عن القراءات السطحية أو المجتزأة.

​وعرّج الدكتور الثقافي في معرض حديثه إلى فلسفة التشريع الإسلامي، موضحاً أن استنباط الأحكام وفهم مقاصد الشريعة هو ميدان للعلماء الراسخين الذين سبروا أغوار الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وفي سياق تفكيك الشبهات المثارة حول نظام الميراث في الإسلام، قدم فضيلته تأصيلاً فقهياً دقيقاً، مبيناً أن التفاوت في الأنصبة لا يخضع لمعيار "الذكورة والأنوثة" كما يُشاع، بل يرتكز على ثلاثة معايير موضوعية حاكمة:
​درجة القرابة: قوة الصلة بين الوارث والمورِّث.
​الموقع الجيلي (الامتداد الزمني): حيث يراعي التشريع الجيل الذي يستقبل الحياة ويتحمل أعباء المستقبل، فيوفر له نصيباً أكبر ممن هو في خريف العمر، بغض النظر عن الجنس.
​العبء المالي: حجم المسؤوليات المالية والنفقة الواجبة شرعاً على الوارث.
​وأشار فضيلته إلى أن الحالات التي يرث فيها الرجل ضعف المرأة هي حالات محدودة جداً (أربع حالات فقط)، ولا يصح تعميمها لتشويه صورة العدالة الإسلامية المطلقة، داعياً إلى ضرورة الفهم المقاصدي للنصوص الشرعية بما يحقق العدالة والتوازن الاجتماعي.

الدكتور حسين الثقافي نائب رئيس جامعة مركز جامعة مركز الفضاء السيبراني والتوازن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أحمد عبد القادر

شرط تعجيزي.. الكرمة العراقي يفجر مفاجأة بشأن عقد أحمد عبد القادر

رخصة القيادة

الماكينات المرورية الذكية.. استخرج رخصة القيادة في دقائق من هذه المولات

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

بولس فهمى

المحكمة الدستورية: منصة رقمية وعليها الأحكام الصادرة خلال الـ 4 سنوات الأخيرة

موائد الرحمن

شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026

وزير الخارجية الفرنسي

وزير الخارجية الفرنسي يزور دمشق لبحث تعزيز التعاون المشترك

بالصور

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد