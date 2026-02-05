إشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار آثار يغسلون 150 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 150مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن الآثار.





إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى بالإشتراك مع آخرين يحملون جنسيات متعددة وممارستهم نشاطاً إجرامياً فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار وإستخراجها من باطن الأرض للإتجار فيها وتهريبها إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة ، وقيامهم بإصدار وثائق مزورة تسمح ببيعها فى سوق تجارة الأعمال الفنية والمتاحف الدولية بالطرق الشرعية، حيث أمكن ضبطهم والتنسيق مع الجهات المعنية بالدول التى تم تهريب القطع الأثرية لها وإعادتها للبلاد، كما تبين قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .





قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (150) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





