الأنبا بيشوي يدشن معمودية ويرسم شمامسة لكنيسة "أبي سيفين ومريم المصرية"

صلى نيافة الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان، قداس صوم يونان، بكنيسة الشهيد أبي سيفين والقديسة مريم المصرية بقرية حاجر القنان، مركز إدفو، وقبله دشن نيافته المعمودية الجديدة بالكنيسة، وأثناء قراءات القداس، دشن أيضًا عددًا من الأواني لخدمة المذبح بذات الكنيسة.

وعقب صلاة الصلح، صلى نيافته صلوات رسامة ٣٤ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل).

وشارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من الشعب.

وفي سياق آخر ، نظمت لجنة الطفولة بإيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، فاعليات دوري كرة القدم الشتوي لمرحلة طفولة (أولى وثانية ابتدائي)، وذلك على ملعب كنيسة رئيس الملائكة رافائيل بالمعادي الجديدة.

اشترك في الدوري ١٠ كنائس على مستوى الإيبارشية، بواقع ١٢ فريقًا، وبإجمالي ١٠٠ طفل من أطفال الإيبارشية، وبحضور عدد كبير من خدام لجنة الطفولة.