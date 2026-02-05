قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في ظل ترقب سياسات الفائدة عالميًا
دعاء اليوم 17 من شعبان لتيسير الزواج.. اغتنمه وردده الآن
وزير خارجية فرنسا: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 22 شخصا بينهم 4 كوادر طبية جراء استهداف مستشفى الكويك العسكري بالسودان

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 22 شخصا بينهم 4 كوادر طبية وإصابة 8 آخرين جراء قصف الدعم السريع مستشفى الكويك العسكري بولاية جنوب كردفان.

وفي وقت سابق ، قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، إن الجيش السوداني نجح في فك الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، موجهاً التهنئة للشعب السوداني بهذا التقدم الميداني، ومؤكداً أن القوات المسلحة ماضية في عملياتها العسكرية حتى بسط السيطرة الكاملة على البلاد.

كسر الحصار بعد معارك ليلية عنيفة
وأكدت مصادر ميدانية مطلعة أن قوات الجيش السوداني تمكنت، من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي بعد خوض معارك ليلية عنيفة مع قوات الدعم السريع.

وأوضحت المصادر أن القوات تقدمت عبر محاور متعددة، ونجحت في الوصول إلى محيط منطقة التقاطع الاستراتيجية، قبل أن تتمكن من عبورها والالتحام بقوات الفرقة 14 مشاة المرابطة داخل المدينة، ما أنهى حالة الحصار التي استمرت لفترة طويلة وأثقلت كاهل المدنيين.

لا هدنة مع استمرار احتلال المدن
وشدد البرهان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، على أنه لا هدنة ولا وقف لإطلاق النار في ظل ما وصفه بـ"احتلال قوات الدعم السريع للمدن"، مؤكداً أن القوات المسلحة لن تقبل بأي تسوية تشرعن هذا الوضع.

وقال: "سنستجيب لكل دعوات السلام، لكننا لن نبيع دماء السودانيين، ولن نساوم على وحدة البلاد وسيادتها"، مشدداً على أن الجيش يخوض معركة وطنية لحماية الدولة ومؤسساتها.

الجيش يتعهد بالوصول إلى دارفور
وفي السياق ذاته، أكد البرهان أن القوات المسلحة السودانية ستواصل تقدمها الميداني، معلناً أن القوات ستصل إلى إقليم دارفور، في إشارة إلى تصعيد العمليات العسكرية ضد قوات الدعم السريع في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه السودان تصاعداً في وتيرة المعارك، وسط أوضاع إنسانية معقدة وضغوط إقليمية ودولية متزايدة للدفع نحو وقف القتال، بينما تؤكد القيادة العسكرية السودانية تمسكها بخيار الحسم العسكري بالتوازي مع أي مسار سياسي لا يمس سيادة الدولة.

السودان الجيش السوداني ميليشيا الدعم السريع شبكة أطباء السودان ولاية جنوب كردفان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

جانب من المؤتمر بسوهاج

سوهاج على خريطة الريادة العلمية.. افتتاح المؤتمر الدولي الخامس لطب الأسنان بمشاركة دولية واسعة

هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط

بعد 289 يومًا من الدفن.. جنايات أسيوط تحيل أوراق زوجة وشقيق زوجها للمفتي في جريمة قتل بسبب الميراث

منطقة مهملة إلى مركز اقتصادي.. محافظ أسيوط يستعرض تجربة "بازار كيان" أمام وفد الاتحاد الأوروبي و"اليونيدو

محافظ أسيوط يستعرض تجربة "بازار كيان" أمام وفد الاتحاد الأوروبي واليونيدو

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد