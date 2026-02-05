قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خدمات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع
كامل الوزير : إجراءات حاسمة ضد أي مصنع عشوائي يضر بسمعة المنتج المصري
محافظ أسيوط يستكمل جولاته مع وفد الاتحاد الأوروبي بتفقد مصنع للمستلزمات الطبية
التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه في مشاجرة بشبين القناطر
أقوى هجوم.. الغندور يشيد بأداء نادي الزمالك في الدوري
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات محدودة بين مديري المديريات
حضور وانضباط "والموبايل ممنوع".. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب بشأن الترم الثاني
الخارجية الصينية: لن نكون جزءا من محادثات نزع السلاح النووي بشأن معاهدة نيو ستارت
الغندور: ستبقي مصر محبة لكل الدول ولن يفرقنا سوشيال ميديا ولا كرة قدم
الشتاء يودّع مبكرًا؟ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء حارة قادمة
الجيش الباكستاني: مقتل 216 مسلحا في إقليم بلوشستان خلال عملية أمنية
الخارجية الأمريكية: تعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات الجديدة للسودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية الأمريكية: تعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات الجديدة للسودان

السودان
السودان
البهى عمرو

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الأمريكية قالت إن حجم الأزمة الإنسانية في السودان وشدتها يتطلبان استجابة عاجلة ومستمرة.


وأوضحت الخارجية الأمريكية، أنه تم جمع تعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات الجديدة للسودان خلال المؤتمر الذي عقد بالولايات المتحدة.

كان مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا، أكد أن تصنيف فرع جماعة الإخوان المسلمين في السودان كمنظمة إرهابية يخضع لإجراءات قانونية وإدارية معقدة داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة «تستغرق بعض الوقت» وفقا للقوانين الأمريكية المعمول بها.

في سياق متصل، أعلن بولس أن الولايات المتحدة تعمل على حشد نحو مليار و500 مليون دولار لدعم الشعب السوداني، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تشهدها البلاد.

وقال إن المساعدات المرتقبة ستشمل الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية، إلى جانب دعم البنى التحتية الحيوية في مناطق النزاع، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمدنيين المتضررين.

وأضاف أن واشنطن تواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين والأطراف المعنية في السودان للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أن تحقيق هذه الهدنة يُعد خطوة محورية لتسهيل إيصال المساعدات وضمان حماية المدنيين.

وشدد بولس على أن الجهود الأمريكية تركز على توفير بيئة آمنة للعمل الإنساني داخل السودان، ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية التي طالت ملايين المدنيين.

واختتم مستشار الرئيس الأمريكي تصريحاته بالتأكيد على التزام بلاده بدعم الشعب السوداني، والتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات بشكل آمن وفعال، وتحقيق تقدم ملموس نحو هدنة إنسانية تسهم في حفظ الأرواح وتخفيف المعاناة.

الخارجية الأمريكية القاهرة الإخبارية السودان الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

والدة محمد علي العبد، ضحية غدر زوجته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة

ابني كان بيحبها وبيخاف عليها..والدة ضحية غدر زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل جديدة

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أحمد عبد القادر

شرط تعجيزي.. الكرمة العراقي يفجر مفاجأة بشأن عقد أحمد عبد القادر

ترشيحاتنا

أسعار الفراخ اليوم

الكيلو يصل إلى 115 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 5 فبراير

لعبة روبلوكس

شديدة الخطورة| حظر لعبة روبلوكس فى مصر.. كيف تحمى أطفالك منها؟

أسعار اللحوم اليوم السبت

الضأن يواصل ارتفاعه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 31 يناير 2026

بالصور

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد