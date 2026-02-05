أحمد الطيب عن ناشئي الزمالك: تفوقوا على الأهلي بملايينه واسطول لاعبيه

أشاد الناقد الرياضي أحمد الطيب، بناشئي الزمالك بعد مباراة كهرباء الاسماعيلية، والتفوق على الأهلي في ترتيب الدوري رغم الأزمات العديدة.

وكتب أحمد الطيب عبر فيسبوك: "نيمار وحسام عبدالمجيد ويوسف اسامة نبيه وسيف جعفر، ناشئين ابهروا الجميع وتغلبوا على أندية تصرف بملايين الدولارات وفازوا بالبطولات والان أحمد الخضرى ومحمد ابراهيم وايشو ومحمد السيد وغيرهم ورغم ايقاف القيد!! إلا أنهم تفوقوا فى الترتيب على الأهلى العالمى بملايينه الدولارية واسطول لاعبيه المحترفين وتفوقوا على بيراميدز بطل أبطال افريقيا بل وبطل نصف العالم الزمالك قد يكمل المشوار وقد يتم تعطيله !! لكن ألم يحن الوقت للاعتذار لكل من تولوا قطاع الناشئين خلال الفترة السابقة والتشكيك فى قدراتهم ونزاهاتهم".

وتابع: "الم يحن الوقت لتقدير العمل الادارى وكذلك الدور الهام للسيد إدوارد على ما قام به من عمل استثنائى واستقدام لاعبين احترمهم الجميع كانوا فى حاجة الى الوقت والانسجام فأبدعوا بشهادة كل الشهود صدّق عليه وعلى عمله الجميع حتى لو لم يعتذروا او يعلنوا ذلك ( مع تحفّظى على رحيل ناصر ماهر ودونجا ) مضطرين — قبل ان تُحاسبوا أشكروهم وساندوهم اذا كنتم بالفعل محبّين بأقل القليل يفعلون الكثير وبراڤو معتمد جمال".

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على كهرباء الإسماعيلية، بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين بجدول الترتيب

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في وصافة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الكهرباء عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.