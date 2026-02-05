5 مكاسب للزمالك بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية في الدوري

حقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على منافسه كهرباء الإسماعيلية بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

افتتح أحمد شريف التسجيل للزمالك في الدقيقة 38، قبل أن يضيف الفلسطيني عدي الدباغ الهدف الثاني في الدقيقة 42.

ونجح كهرباء الإسماعيلية في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول عن طريق علي سليمان في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، عزز أحمد شريف تقدم الزمالك بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 52، ثم سجل ناصر منسي الهدف الرابع في الدقيقة 73، قبل أن يعود عدي الدباغ ويختتم مهرجان الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة 87.

وسجل كهرباء الإسماعيلية هدفه الثاني عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 63 من زمن اللقاء.

مكاسب الزمالك بعد الخماسية

أصبح نادي الزمالك أقوى خط هجوم في الدوري الممتاز برصيد 25 هدف متفوقا على الأهلي صاحب المركز الثاني كأكثر فريق تسجيلا للأهداف في المسابقة برصيد 24 وخلفه بيراميدز بـ 23 هدفا.

ويعد نادي الزمالك الفريق الوحيد في الموسم الحالي بالدوري الممتاز الذي يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة.

وتعد مباراة الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية هي أكثر مباراة شهدت أهدافا في الموسم الحالي بعد تسجيل الزمالك خماسية واستقبالهم هدفين.

أعاد الزمالك الطمأنينة حتى لو مؤقتا لجماهيره بخماسية للمرة الأولى منذ الفوز على سموحة في 2023 والتي انتهت بنتيجة 5-1.

ثنائية عدى الدباغ في شباك كهرباء الإسماعيلية وضعته على قمة هدافي بطولة الدوري حتى الآن برصيد 7 أهداف وخلفه صلاح محسن نجم المصري وتريزيجيه وصديق إيجولا برصيد 6 أهداف.