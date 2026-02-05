تعليق ساخر لـ صبري فواز بعد تفوق الزمالك في الدوري رغم إيقاف القيد

أشاد الفنان صبري فواز بتألق نادي الزمالك في مباراته أمام كهرباء الاسماعيلية، وتفوقه على الأهلي رغم المشاكل التي تواجه النادي.

وكتب صبري فواز، عبر “فيسبوك”: "شباب فريق الزمالك الحلوين، هايخلونا ندعي على كل الفرق يجيلهم وقف قيد".

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على كهرباء الإسماعيلية، بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين بجدول الترتيب

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في وصافة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الكهرباء عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.