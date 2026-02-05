اليوم.. الأهلي يطير إلى الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس إلى الجزائر، عبر طائرة خاصة، استعدادًا لخوض مواجهة قوية أمام فريق شبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام التاسعة مساء يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية، في مرحلة المجموعات من البطولة القارية.



ماذا يحتاج الأهلي للتأهل رسميًا؟

يدخل الأهلي اللقاء بأفضلية كبيرة، حيث يحتاج إلى تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة التعادل فقط من أجل حسم التأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ويطمح بطل مصر إلى مواصلة مشواره في البطولة، خاصة في ظل رغبة جماهيره في استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا من جديد، بعد أن أصبح الفريق قريبًا من الوصول إلى الأدوار الإقصائية.

محمد جمال الجارحي يترأس بعثة الأهلي

يتولى محمد جمال الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى الجزائر، حيث قام خلال الأيام الماضية بتجهيز الترتيبات الخاصة بالرحلة، بالتنسيق مع وليد صلاح الدين مدير الكرة، لتوفير أفضل أجواء ممكنة للاعبين قبل اللقاء المرتقب.



الأهلي يتصدر المجموعة الثانية

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 1-1، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الفريق التنزاني.

ورغم التعادل، حافظ الأهلي على مركزه الأول في المجموعة، ليقترب خطوة جديدة من التأهل الرسمي، قبل مواجهة شبيبة القبائل التي تُعد محطة مهمة في طريقه نحو اللقب



