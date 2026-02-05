قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يستكمل جولاته مع وفد الاتحاد الأوروبي بتفقد مصنع للمستلزمات الطبية

محافظ أسيوط يستكمل جولاته مع وفد الاتحاد الأوروبي بتفقد مصنع للمستلزمات الطبية
محافظ أسيوط يستكمل جولاته مع وفد الاتحاد الأوروبي بتفقد مصنع للمستلزمات الطبية
إيهاب عمر

استكمل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية مع وفد الاتحاد الأوروبي، بتفقد أحد المصانع الرائدة في إنتاج المستلزمات الطبية بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر، وذلك ضمن الزيارة الرسمية لوفد مشروع «دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة – تجارة TIGARA» ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، برئاسة الدكتور نيكولاس زايميس، رئيس قسم الاستثمار والتجارة بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد كحلة، مدير تطوير التكتلات الزراعية بوزارة التنمية المحلية والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان والمرافق ومصطفى على رئيس مركز ومدينة أبنوب ونفيسة عبد السلام مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة والمهندسة وفاء محروس مسئول تكتل النباتات الطبية والعطرية والدكتورة فاطمة عايد مدير إدارة التعاون الدولي وأحمد أبو حطب مسؤول الوحدة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشملت الجولة تفقد خطوط ومراحل الإنتاج داخل المصنع، الذي يضم 6 أجهزة تعقيم حديثة، وينتج ما يقرب من 75 صنفاً من المستلزمات الطبية المتخصصة، وفق أحدث المعايير العالمية.

واستمع محافظ أسيوط والوفد المرافق إلى شرح تفصيلي من مسؤولي المصنع حول الإمكانات التصنيعية والتصديرية، حيث نجحت الشركة في تصدير منتجاتها إلى أكثر من 75 دولة بمختلف الأسواق الأوروبية وأمريكا اللاتينية، مستندة إلى حصولها على شهادات الجودة الدولية "ISO" وعلامة الجودة الأوروبية "CE"، ما يعزز من مكانتها كأحد الكيانات الصناعية البارزة في مجال الصناعات الطبية الدقيقة على مستوى الشرق الأوسط.

وخلال الزيارة، أشاد اللواء دكتور هشام أبو النصر بالدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوم به المصنع، مؤكداً أنه يمثل نموذجاً ناجحاً للاستثمار الجاد، حيث يوفر أكثر من ألف فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتقديم حوافز تشجيعية للعاملين المتميزين.

كما ثمن المحافظ مساهمة المصنع في دعم المنظومة الصحية من خلال تلبية احتياجات مستشفيات وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي، مشيراً إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يضمن استمرار التوسع الصناعي وخلق فرص عمل جديدة.

من جانبه، أعرب الدكتور نيكولاس زايميس عن تقديره لما شهده من مستوى تكنولوجي متقدم وجودة عالية داخل المصنع، مؤكداً أن نجاحه في النفاذ إلى الأسواق الأوروبية يتماشى مع أهداف زيارة الوفد، والتي تستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية ودعم قدرتها على الوصول للأسواق العالمية.

وفي ختام الجولة، تسلم أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي عينات من المنتجات الطبية، في مشهد عكس تطور الصناعة المحلية ودقة المنتج المصري، وسط إشادة متبادلة بأهمية التعاون بين الحكومة المصرية وشركائها الدوليين لدعم قطاع الصناعة والتنمية المستدامة بمحافظة أسيوط.

أسيوط وفد الاتحاد الأوروبي المستلزمات الطبية المنطقة الصناعية أخبار أسيوط

