أسيوط.. إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ 14 قرار إزالة بمراكز وأحياء المحافظة ضمن فاعليات المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي الحاسم لكافة صور البناء المخالف، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي، حيث من المقرر أن تستمر هذه الموجة في ملاحقة المخالفات حتى 27 من مارس المقبل.

وأوضح المحافظ أن الحملات المكبرة استهدفت مراكز القوصية، وديروط، وأبوتيج، وساحل سليم، والفتح، بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية، وقد نجحت الأجهزة التنفيذية في استرداد مساحة تقارب 14 قيراط، بالإضافة إلى مباني مخالفة على مساحة 155 متر مربع، مؤكداً أن المتابعة الميدانية مستمرة على مدار الساعة لضمان تحقيق المستهدف من الموجة ومنع عودة التعديات على المواقع التي تم استردادها مرة أخرى.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الجهود توزعت بين تنفيذ حالات إزالة لتعديات رصدتها "المتغيرات المكانية" بمركزي القوصية والفتح، وإحباط محاولات بناء على أراضي زراعية بمركزي ديروط وأبوتيج، فضلاً عن إزالة مخالفات مماثلة بنطاق مركز ساحل سليم، وشدد المحافظ على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، لإرسال رسالة واضحة بأنه لا تهاون مع أي محاولة لتجاوز الاشتراطات القانونية أو التعدي على حقوق الدولة والشعب.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بدعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية والتعاون مع أجهزة الدولة من خلال الإبلاغ الفوري عن أي محاولات للبناء المخالف، وذلك عبر الخطوط الساخنة لغرفة العمليات المركزية أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. وأكد أن المحافظة تتعامل بجدية وحزم مع كافة البلاغات الواردة، وتتحرك فوراً لإحباط المخالفات في مهدها، بما يضمن استدامة الموارد والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في أرضٍ زراعية ومجتمعات عمرانية منظمة.