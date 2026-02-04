قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الوزراء: نسعى لتنمية شاملة في الصعيد وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار
إيران تقرر نقل المحادثات مع أمريكا من إسطنبول إلى عمان
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
محافظات

أسيوط.. إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ 14 قرار إزالة بمراكز وأحياء المحافظة ضمن فاعليات المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي الحاسم لكافة صور البناء المخالف، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي، حيث من المقرر أن تستمر هذه الموجة في ملاحقة المخالفات حتى 27 من مارس المقبل.

وأوضح المحافظ أن الحملات المكبرة استهدفت مراكز القوصية، وديروط، وأبوتيج، وساحل سليم، والفتح، بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية، وقد نجحت الأجهزة التنفيذية في استرداد مساحة تقارب 14 قيراط، بالإضافة إلى مباني مخالفة على مساحة 155 متر مربع، مؤكداً أن المتابعة الميدانية مستمرة على مدار الساعة لضمان تحقيق المستهدف من الموجة ومنع عودة التعديات على المواقع التي تم استردادها مرة أخرى.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الجهود توزعت بين تنفيذ حالات إزالة لتعديات رصدتها "المتغيرات المكانية" بمركزي القوصية والفتح، وإحباط محاولات بناء على أراضي زراعية بمركزي ديروط وأبوتيج، فضلاً عن إزالة مخالفات مماثلة بنطاق مركز ساحل سليم، وشدد المحافظ على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، لإرسال رسالة واضحة بأنه لا تهاون مع أي محاولة لتجاوز الاشتراطات القانونية أو التعدي على حقوق الدولة والشعب.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بدعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية والتعاون مع أجهزة الدولة من خلال الإبلاغ الفوري عن أي محاولات للبناء المخالف، وذلك عبر الخطوط الساخنة لغرفة العمليات المركزية أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. وأكد أن المحافظة تتعامل بجدية وحزم مع كافة البلاغات الواردة، وتتحرك فوراً لإحباط المخالفات في مهدها، بما يضمن استدامة الموارد والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في أرضٍ زراعية ومجتمعات عمرانية منظمة.

طريقة عمل الشاورما في البيت
بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
