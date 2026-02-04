قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
مرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه.. وزارة العمل تقدم فرص عمل بمشروع الضبعة النووية
قفزة تاريخية في أسعار الذهب والفضة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم أسيوط يعلن انطلاق فعاليات مبادرة "القرار قرارك" للتوعية بخطورة الإدمان

انطلاق فعاليات مبادرة "القرار قرارك " للتوعية بخطورة الادمان والتعاطى بأسيوط
انطلاق فعاليات مبادرة "القرار قرارك " للتوعية بخطورة الادمان والتعاطى بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عن استقبال المديرية فعاليات مبادرة "القرار قرارك " تحت شعار انت اقوى من المخدرات داخل المديريات والتى ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى ومديرية التربية والتعليم بأسيوط وذلك فى إطار دعم ورعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط.


وأشار وكيل الوزارة إلى أن الفعاليات انطلقت من ديوان عام المديرية بإشراف حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وصلاح فواز رشدي مشرف المحافظة بصندوق مكافحة وعلاج الادمان وفريق عمل المبادرة وشملت الإدارات والأقسام واستهدفت العاملين بها حيث قام فريق عمل المبادرة بالتعريف بخدمات صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى والتعريف بمميزات العلاج من خلال الخط الساخن 16023 وتعريفهم أيضا بقانون 73 لسنة 2021 الخاص بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات. 
كما شملت الفعاليات توزيع مطويات عن دور الأسرة فى الوقاية من المخدرات وطرق الوقاية من الادمان والتعامل مع الشخص المتهالكة ومساعدته على العلاج والتخلص من الادمان .


واكد وكيل الوزارة على دعمه الكامل لجميع الفعاليات التى تستهدف نشر الثقافة والتوعية بالقضايا المجتمعية وخاصة البرامج الوقائية التى تهدف إلى رفع الوعي لدى كافة فئات المجتمع باختلاف أعمارهم وثقافاتهم وبيئاتهم لافتا إلى أهمية التعاون والتكاتف للعمل على خفض معدلات التعاطي وإدمان المواد المخدرة بإستخدام العديد من الأنشطةوالفعاليات لتوفير المعلومة الصحيحة عن أبعاد تلك المشكلة وتداعياتها لافتا إلى تنظيم العديد من الندوات والمسابقات والفعاليات بكافة المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة للتوعية بخطورة الادمان والتعاطى ونشر ثقافة الحفاظ على الصحة وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن .

وزارة التربية والتعليم القرار قرارك مبادرة المخدرات صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى مديرية التضامن الاجتماعى مديرية التربية والتعليم بأسيوط علاج الادمان الخط الساخن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

وزير الصحة ا

وزير الصحة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع تسريع مشروعات تطوير المستشفيات

قداس عيد تقدمة يسوع إلى الهيكل

السفير البابوي بمصر يترأس قداس عيد تقدمة الرب في القاهرة

التضامن

التضامن تنظم التدريب الشامل لميسرات دور الحضانات بمحافظة أسوان لتكرار النموذج اليابانى

بالصور

طريقة عمل الشاورما في البيت

طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة
بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة
بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط

الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية

فيديو

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد