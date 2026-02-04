مدير تعليم أسيوط يعلن انطلاق فعاليات مبادرة "القرار قرارك" للتوعية بخطورة الإدمان

أعلن محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عن استقبال المديرية فعاليات مبادرة "القرار قرارك " تحت شعار انت اقوى من المخدرات داخل المديريات والتى ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى ومديرية التربية والتعليم بأسيوط وذلك فى إطار دعم ورعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن الفعاليات انطلقت من ديوان عام المديرية بإشراف حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وصلاح فواز رشدي مشرف المحافظة بصندوق مكافحة وعلاج الادمان وفريق عمل المبادرة وشملت الإدارات والأقسام واستهدفت العاملين بها حيث قام فريق عمل المبادرة بالتعريف بخدمات صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى والتعريف بمميزات العلاج من خلال الخط الساخن 16023 وتعريفهم أيضا بقانون 73 لسنة 2021 الخاص بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات.

كما شملت الفعاليات توزيع مطويات عن دور الأسرة فى الوقاية من المخدرات وطرق الوقاية من الادمان والتعامل مع الشخص المتهالكة ومساعدته على العلاج والتخلص من الادمان .



واكد وكيل الوزارة على دعمه الكامل لجميع الفعاليات التى تستهدف نشر الثقافة والتوعية بالقضايا المجتمعية وخاصة البرامج الوقائية التى تهدف إلى رفع الوعي لدى كافة فئات المجتمع باختلاف أعمارهم وثقافاتهم وبيئاتهم لافتا إلى أهمية التعاون والتكاتف للعمل على خفض معدلات التعاطي وإدمان المواد المخدرة بإستخدام العديد من الأنشطةوالفعاليات لتوفير المعلومة الصحيحة عن أبعاد تلك المشكلة وتداعياتها لافتا إلى تنظيم العديد من الندوات والمسابقات والفعاليات بكافة المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة للتوعية بخطورة الادمان والتعاطى ونشر ثقافة الحفاظ على الصحة وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن .