قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد سؤال ChatGPT على الهواء .. الإفتاء تحسم جدل فوائد البنوك
وداعا البطالة | 4 آلاف فرص عمل خالية .. قدم الآن
التعليم تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بـ7 محافظات
وزير التعليم: لا يجوز انتقال الطالب من صف دراسي لآخر بدون اتقان "القراءة والكتابة"
تعليمات عاجلة بسرعة تسليم الكتب ومتابعة نسب حضور الطلاب بالمدارس في الترم الثاني
وزير التعليم: عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية في المدارس بالكامل
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة
شاهد ..وزراء و نجوم السياسة والفن في حفل فيلم "الرجل ذو القبعة" لـ زاهي حواس
دخلت حيز التنفيذ .. قرارات جديدة بشأن الإيجار القديم في 8 محافظات
وزير الخارجية يؤكد لنظيره البرتغالي ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ المرحلة الثانية بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: مكتبة مصر العامة تستضيف ورش تعليم فن التللي للفتيات

مكتبة مصر العامة بأسيوط تواصل دورها الثقافي باستضافة ورش تعليم التللي للفتيات
مكتبة مصر العامة بأسيوط تواصل دورها الثقافي باستضافة ورش تعليم التللي للفتيات
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تنظمها مكتبة مصر العامة بأسيوط، في إطار دورها التنويري والثقافي الهادف إلى بناء الإنسان المصري، وصقل مهاراته، والحفاظ على الهوية والتراث الوطني، وذلك ضمن توجهات المحافظة لدعم الحرف التراثية، وتمكين الفتيات، وتأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل، وتحسين مهارات النشء.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الجهود تأتي بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في رفع الوعي وتنمية المهارات لدى النشء والشباب، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفقًا لاستراتيجية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أن مكتبة مصر العامة بأسيوط، تحت قيادة هاجر محروس مدير فرع أسيوط، واصلت تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التدريبية، حيث استضافت ورشًا متخصصة لتعليم فن التللي للفتيات من أعضاء المكتبة، بما يسهم في نقل الخبرات وتنمية المهارات، والحفاظ على أحد أبرز الفنون التراثية التي تشتهر بها محافظة أسيوط، وفتح آفاق جديدة للتشغيل وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للفتيات.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المكتبة استضافت أيضًا اختبارات القبول للدفعة الثانية بمدرسة خضير البورسعيدي لفن الخط – فرع مكتبة مصر العامة، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تسهم بشكل إيجابي في تنمية قدرات النشء والتلاميذ والشباب، ضمن الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات الثقافية المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، لتعظيم الاستفادة من الأنشطة والبرامج التي تنظمها مكتبة مصر العامة، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات، في حدود الإمكانات المتاحة، بما يحقق خدمة أفضل لكافة فئات المواطنين، ويمكنهم من مواجهة التحديات، واستكمال مسيرة البناء والتنمية، وتحقيق رؤية مصر 2030.

أسيوط مكتبة مصر العامة بأسيوط بناء الإنسان المصري التراث الوطني الحفاظ على الهوية الحرف التراثية تمكين الفتيات سوق العمل مشروعات صغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

صورة تعبيرية

بعد شكاوى من التطبيق.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات تحت قبة البرلمان

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

ترشيحاتنا

سيارات

أخبار السيارات| تويوتا تتعرض للاختراق والسرقة.. وكيا تصلح ميزة يكرهها جميع السائقين

هواتف أوبو Find X9

باقوى معالج وقوة شحن جبارة | أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد .. إليك اهم مواصفاته

تويوتا

سيارات تويوتا تتعرض للاختراق والسرقة.. كيف تحمي سيارتك؟

بالصور

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد