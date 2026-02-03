محافظ أسيوط: مكتبة مصر العامة تستضيف ورش تعليم فن التللي للفتيات

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تنظمها مكتبة مصر العامة بأسيوط، في إطار دورها التنويري والثقافي الهادف إلى بناء الإنسان المصري، وصقل مهاراته، والحفاظ على الهوية والتراث الوطني، وذلك ضمن توجهات المحافظة لدعم الحرف التراثية، وتمكين الفتيات، وتأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل، وتحسين مهارات النشء.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الجهود تأتي بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في رفع الوعي وتنمية المهارات لدى النشء والشباب، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفقًا لاستراتيجية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أن مكتبة مصر العامة بأسيوط، تحت قيادة هاجر محروس مدير فرع أسيوط، واصلت تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التدريبية، حيث استضافت ورشًا متخصصة لتعليم فن التللي للفتيات من أعضاء المكتبة، بما يسهم في نقل الخبرات وتنمية المهارات، والحفاظ على أحد أبرز الفنون التراثية التي تشتهر بها محافظة أسيوط، وفتح آفاق جديدة للتشغيل وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للفتيات.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المكتبة استضافت أيضًا اختبارات القبول للدفعة الثانية بمدرسة خضير البورسعيدي لفن الخط – فرع مكتبة مصر العامة، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تسهم بشكل إيجابي في تنمية قدرات النشء والتلاميذ والشباب، ضمن الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات الثقافية المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، لتعظيم الاستفادة من الأنشطة والبرامج التي تنظمها مكتبة مصر العامة، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات، في حدود الإمكانات المتاحة، بما يحقق خدمة أفضل لكافة فئات المواطنين، ويمكنهم من مواجهة التحديات، واستكمال مسيرة البناء والتنمية، وتحقيق رؤية مصر 2030.