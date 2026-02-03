جنازة مهيبة في أسيوط لزوجة وابن رئيس محكمة الاستئناف الاقتصادية بعد وفاتهما في حادث مروع| صور

شيّع المئات من أهالي محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، جثماني زوجة ونجل رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة أسيوط الاقتصادية، إلى مثواهما الأخير، وذلك عقب وفاتهما متأثرين بإصابتهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي وقع مساء أمن الاثنين على الطريق الصحراوي الشرقي أسيوط / القاهرة.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بحرية بوابة " كارته " محافظة أسيوط ووجود وفيات ومصابين.



انتقل الى موقع الحادث ضباط الشرطة والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي كانت تقل القاضي عمرو رفعت المليجي رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة أسيوط الاقتصادية وزوجته الدكتورة سهى صلاح أحمد عضو هيئة التدريس بقسم اللغة الانجليزية بكلية الاداب بجامعة أسيوط ونجلهما " ياسين " 9 اعوام ، ما أسفر عن وفاة الزوجة ونجلهما، وإصابة رئيس المحكمة بإصابات متفرقة، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين المشيعين، الذين تقدمهم عدد من القيادات القضائية واعضاء هيئة التدريس والتنفيذيين وأقارب الأسرة، فيما أُديت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للفقيدين، وبالشفاء العاجل للمصاب.