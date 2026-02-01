قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيقاف حسام عبد المجيد.. عقوبات الجولة السادسة عشر من دوري nile
منتخب مصر يرد على شائعات حرمان إمام عاشور من المونديال بسبب الأهلي
أسرة موقع صدى البلد الإخباري تنعى الحاجة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
موعد ومكان صلاة الجنازة على السيدة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
الترجي التونسي يتعادل مع سيمبا التنزاني 2-2 في دوري أبطال أفريقيا
يواصل الانخفاض .. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم
رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء لاستعراض عددٍ من ملفات العمل
وزيرا الزراعة والتموين يفتتحان غدا معرضا لطرح السلع بأسعار مخفضة
زيادات جديدة أثارت قلق الناس.. لماذا ارتفعت أسعار الهواتف المحمولة في مصر؟
أساء لـ فاتن حمامة وشادية.. اتحاد النقابات الفنية يحيل هاني مهنا للتحقيق
وزير التعليم العالي: صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء كليات بالجامعات
إعداد منتخب مصر وكأس الأمم الأفريقية.. قرارات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يشارك في مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي

محافظ أسيوط يشارك في مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي
محافظ أسيوط يشارك في مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي
إيهاب عمر

شارك اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، في فعاليات المؤتمر الدولي بعنوان "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، والذي انطلقت فعالياته صباح اليوم بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف، على مدار يومي الأول والثاني من فبراير 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعايته الكريمة.

ويعقد المؤتمر بالشراكة بين الأزهر الشريف، والمجلس القومي للمرأة، ومنظمة تنمية المرأة (WDO) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ويأتي في إطار رئاسة مصر للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة وشهد فعالياته حضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى جانب مشاركة واسعة من الوزراء والمحافظين، وكبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في تأكيد على أهمية المؤتمر ودوره في دعم قضايا المرأة وتعزيز حقوقها.

وخلال مشاركته، أعرب محافظ أسيوط عن تقديره العميق لرعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المؤتمر الدولي المهم، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا غير مسبوق بقضايا المرأة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة البناء والتنمية، ومحورًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.

وأشاد اللواء دكتور هشام أبوالنصر بالدور الوطني للأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في ترسيخ الخطاب الديني المستنير، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ودعم قيم الاعتدال والوسطية واحترام حقوق المرأة، مثمنًا في الوقت ذاته جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في ترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى سياسات وبرامج عملية.

وأكد محافظ أسيوط أن تمكين المرأة يمثل أحد المحاور الأساسية للتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن المرأة الأسيوطية أثبتت قدرتها على المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات العمل والإنتاج، وأن المحافظة تحرص على دعمها من خلال برامج تستهدف التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز دورها في ريادة الأعمال والعمل المجتمعي.

وأضاف المحافظ أن الخطاب الديني والإعلامي الواعي يشكل ركيزة أساسية في بناء الوعي المجتمعي، وحماية المرأة من الأفكار المتطرفة والممارسات السلبية، مؤكدًا استمرار جهود محافظة أسيوط لدعم المرأة، وتهيئة البيئة الداعمة لمشاركتها الإيجابية في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

أسيوط استثمار الخطاب الديني والإعلامي تعزيز حقوق المرأة دول منظمة التعاون الإسلامي الأزهر الشريف رئيس مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

ترشيحاتنا

مسلسل بطل العالم

ماجدة خير الله: مسلسل "بطل العالم" يعاني من أزمة فى الحبكة الدرامية.. خاص

معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الكتاب يناقش مستقبل الأدب في عصر الذكاء الاصطناعي

أحمد عزمي

أحمد عزمي: ريهام عبد الغفور أخت وصديقة ووالدها أستاذي وأبويا الروحي

بالصور

درة تخطف الأنظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

المزيد