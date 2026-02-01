محافظ أسيوط يشارك في مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي

شارك اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، في فعاليات المؤتمر الدولي بعنوان "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، والذي انطلقت فعالياته صباح اليوم بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف، على مدار يومي الأول والثاني من فبراير 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعايته الكريمة.

ويعقد المؤتمر بالشراكة بين الأزهر الشريف، والمجلس القومي للمرأة، ومنظمة تنمية المرأة (WDO) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ويأتي في إطار رئاسة مصر للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة وشهد فعالياته حضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى جانب مشاركة واسعة من الوزراء والمحافظين، وكبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في تأكيد على أهمية المؤتمر ودوره في دعم قضايا المرأة وتعزيز حقوقها.

وخلال مشاركته، أعرب محافظ أسيوط عن تقديره العميق لرعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المؤتمر الدولي المهم، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا غير مسبوق بقضايا المرأة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة البناء والتنمية، ومحورًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.

وأشاد اللواء دكتور هشام أبوالنصر بالدور الوطني للأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في ترسيخ الخطاب الديني المستنير، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ودعم قيم الاعتدال والوسطية واحترام حقوق المرأة، مثمنًا في الوقت ذاته جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في ترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى سياسات وبرامج عملية.

وأكد محافظ أسيوط أن تمكين المرأة يمثل أحد المحاور الأساسية للتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن المرأة الأسيوطية أثبتت قدرتها على المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات العمل والإنتاج، وأن المحافظة تحرص على دعمها من خلال برامج تستهدف التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز دورها في ريادة الأعمال والعمل المجتمعي.

وأضاف المحافظ أن الخطاب الديني والإعلامي الواعي يشكل ركيزة أساسية في بناء الوعي المجتمعي، وحماية المرأة من الأفكار المتطرفة والممارسات السلبية، مؤكدًا استمرار جهود محافظة أسيوط لدعم المرأة، وتهيئة البيئة الداعمة لمشاركتها الإيجابية في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.