محافظ أسيوط يفتتح مركز إبداع للحرف اليدوية للتدريب والإنتاج بمدرسة ثانوية

محافظ أسيوط يفتتح مركز "إبداع" للحرف اليدوية والتراثية كأول مركز تدريبي وإنتاجي بمدارس المحافظة
أ ش أ

افتتح محافظ أسيوط الدكتور هشام أبوالنصر، مركز "إبداع" للحرف اليدوية والتراثية بمقر مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية بحي غرب مدينة أسيوط، ليكون أول مركز متكامل للتدريب والإنتاج داخل مدارس المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التعليم الفني وتعزيز ارتباطه بسوق العمل، وفي إطار مبادرة تفعيل الوحدات التدريبية والإنتاجية بالمدارس، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب والحفاظ على الحرف التراثية.

واستهلت فعاليات الافتتاح بعرض فني قدمته فرقة أطفال مدرسة الوحدة العربية الابتدائية، أعقبه تفقد المحافظ لأقسام مركز "إبداع" حيث تابع تدريب طلاب المدارس الفنية والتعليم العام على عدد من الحرف اليدوية والتراثية، واطلع على آليات استخدام المعدات والأدوات اللازمة للتدريب والتصنيع، وتوفير الخامات الخاصة بالأشغال اليدوية، إلى جانب الاستفادة من الرواكد الخشبية والمعدنية وإعادة تدويرها وتصنيعها، مشيدًا بجودة المنتجات ومستوى الإبداع والمهارة الذي أظهره الطلاب.

وأكد محافظ أسيوط أن مركز "إبداع" يمثل منصة تدريبية وإنتاجية متكاملة، تستهدف صقل مهارات الطلاب من مختلف مدارس المحافظة في الحرف اليدوية والتراثية، تحت إشراف متخصصين ومدربين معتمدين، إلى جانب تصنيع المشغولات وتسويقها من خلال منافذ مديرية التربية والتعليم والمشاركة بها في المعارض المؤقتة والدائمة، بما يسهم في دعم الحرف التراثية والحفاظ عليها وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.

وأوضح أن البرامج التدريبية بالمركز تشمل باقة متنوعة من الحرف من بينها الريزن، والكونكريت، والشمع، والجبس، والجوخ، والأشغال الجلدية، والمعادن، والأخشاب، والأرابيسك، والتلي، والسجاد اليدوي، والكليم الأسيوطي، فضلًا عن مختلف فنون النحت والرسم، مؤكدًا أن هذه التدريبات توفر فرصًا حقيقية لتأهيل الشباب والطلاب لسوق العمل، وتدعم ثقافة العمل والإنتاج.

ومن جانبه، أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم عن تقديره لدعم محافظ أسيوط المتواصل لمنظومة التعليم الفني، وحرصه على إنشاء مراكز حرفية متخصصة داخل المدارس، تسهم في تأهيل الطلاب، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وإعادة تدوير الرواكد، بما يحقق قيمة مضافة اقتصادية، ويعزز من فرص تسويق المنتجات والمشاركة بها في المعارض المحلية والقومية والدولية.

محافظ أسيوط الدكتور هشام أبوالنصر مركز إبداع للحرف اليدوية والتراثية بمقر مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية أول مركز متكامل للتدريب والإنتاج داخل مدارس المحافظة

