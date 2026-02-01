قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
محافظات

منتخب جامعة أسيوط لكرة القدم يتوج بفضية دوري الجامعات والمعاهد المصرية

منتخب جامعة أسيوط لكرة القدم يتوج بفضية دوري الجامعات والمعاهد المصرية “بطولة الشهيد الرفاعي
منتخب جامعة أسيوط لكرة القدم يتوج بفضية دوري الجامعات والمعاهد المصرية “بطولة الشهيد الرفاعي
إيهاب عمر

حقق منتخب جامعة أسيوط لكرة القدم إنجازًا رياضيًا مميزًا بحصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية، وذلك ضمن منافسات دوري الجامعات والمعاهد العليا المصرية في نسخته الثالثة والخمسين (بطولة الشهيد الرفاعي)، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة.

وجاءت البطولة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمشاركة واسعة من الجامعات والمعاهد المصرية.

وشارك فريق جامعة أسيوط تحت إشراف كل من: الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، و إيهاب رمضان، مدير إدارة النشاط الرياضي، والدكتور عمر حلمي، والدكتور أحمد أبو الحمد، مدربا الفريق، والكابتن محمد عبد الحكم، إداري الفريق، وإشراف طلابي جمال حسن.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي منتخب جامعة أسيوط لكرة القدم والجهازين الفني والإداري والطلاب المشاركين بالبطولة، بمناسبة حصولهم على الميدالية الفضية والمركز الثاني في دوري الجامعات والمعاهد العليا المصرية (بطولة الشهيد الرفاعي)، مشيدًا بالأداء المتميز والروح الرياضية التي ظهر بها الفريق، ومؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس اهتمام الجامعة بدعم الأنشطة الرياضية وتشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في البطولات الجامعية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وترسيخ قيم المنافسة والانضباط والعمل الجماعي.

وضم الفريق الطلابي الفائز المكون من (21) طالبًا كلًا من:
الطالب نجيب مجدي نجيب، محمد أيمن عبده، محمد عبدالمعبود عيد، محمد سيد محمد، محمود عصمت حميد، أحمد علاء جارحي، أحمد حماد محمد، مروان عبد المعطي، مروان محمد سيد، عبدالرحمن إبراهيم زارع، أدهم وليد حسين، أحمد ثابت أبو العلا، أحمد رفاعي عبد الجواد، إسلام عبد الرحمن عبداللطيف، محمود محمد علي، مصطفي عبد السلام زيان، محمود سيد مصطفى، محمد مادح أحمد، محمد صالح أحمد، أحمد حسن محمود، عبدالرحمن علي حسن.


ويعكس هذا الإنجاز اهتمام جامعة أسيوط بدعم الأنشطة الرياضية وتشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في البطولات الجامعية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم البدنية وترسيخ قيم المنافسة والانضباط والعمل الجماعي.

منتخب جامعة أسيوط كرة القدم أسيوط الميدالية الفضية دوري الجامعات والمعاهد العليا المصرية بطولة الشهيد الرفاعي دوري الجامعات منتخب جامعة أسيوط لكرة القدم وزير الشباب والرياضة

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
تسلا
