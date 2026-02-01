منتخب جامعة أسيوط لكرة القدم يتوج بفضية دوري الجامعات والمعاهد المصرية

حقق منتخب جامعة أسيوط لكرة القدم إنجازًا رياضيًا مميزًا بحصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية، وذلك ضمن منافسات دوري الجامعات والمعاهد العليا المصرية في نسخته الثالثة والخمسين (بطولة الشهيد الرفاعي)، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة.

وجاءت البطولة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمشاركة واسعة من الجامعات والمعاهد المصرية.

وشارك فريق جامعة أسيوط تحت إشراف كل من: الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، و إيهاب رمضان، مدير إدارة النشاط الرياضي، والدكتور عمر حلمي، والدكتور أحمد أبو الحمد، مدربا الفريق، والكابتن محمد عبد الحكم، إداري الفريق، وإشراف طلابي جمال حسن.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي منتخب جامعة أسيوط لكرة القدم والجهازين الفني والإداري والطلاب المشاركين بالبطولة، بمناسبة حصولهم على الميدالية الفضية والمركز الثاني في دوري الجامعات والمعاهد العليا المصرية (بطولة الشهيد الرفاعي)، مشيدًا بالأداء المتميز والروح الرياضية التي ظهر بها الفريق، ومؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس اهتمام الجامعة بدعم الأنشطة الرياضية وتشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في البطولات الجامعية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وترسيخ قيم المنافسة والانضباط والعمل الجماعي.

وضم الفريق الطلابي الفائز المكون من (21) طالبًا كلًا من:

الطالب نجيب مجدي نجيب، محمد أيمن عبده، محمد عبدالمعبود عيد، محمد سيد محمد، محمود عصمت حميد، أحمد علاء جارحي، أحمد حماد محمد، مروان عبد المعطي، مروان محمد سيد، عبدالرحمن إبراهيم زارع، أدهم وليد حسين، أحمد ثابت أبو العلا، أحمد رفاعي عبد الجواد، إسلام عبد الرحمن عبداللطيف، محمود محمد علي، مصطفي عبد السلام زيان، محمود سيد مصطفى، محمد مادح أحمد، محمد صالح أحمد، أحمد حسن محمود، عبدالرحمن علي حسن.



ويعكس هذا الإنجاز اهتمام جامعة أسيوط بدعم الأنشطة الرياضية وتشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في البطولات الجامعية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم البدنية وترسيخ قيم المنافسة والانضباط والعمل الجماعي.