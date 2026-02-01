قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس: ختان الإناث عادة غير مقبولة واعتداء صارخ على الفتيات
"جوتيريش" يحذر من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي ويدعو إلى ضبط النفس
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسيوط.. تحصين 30 ألف رأس ماشية وتنفيذ 600 لجنة ميدانية خلال أسبوع

إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تنفيذ الحملة القومية الاستثنائية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مشيرًا إلى أن الأسبوع الثالث من الحملة شهد نتائج ملموسة على مستوى التحصين والتوعية والتقصي البيطري، بما يعزز حماية الثروة الحيوانية ويدعم الأمن الغذائي.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام الطب البيطري، واصلت العمل الميداني بكافة القرى والمراكز، حيث تمكنت الفرق البيطرية حتى نهاية الأسبوع الثالث من تحصين 29 ألفًا و795 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام، من خلال 644 لجنة تحصين، في إطار خطة منظمة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المربين.

وأضاف أن المديرية نفذت بالتوازي 65 ندوة إرشادية بالقرى والمراكز، تناولت أهمية التحصين ودوره في الوقاية من الأمراض الوبائية، إلى جانب الرد على استفسارات المربين وشرح الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحفاظ على صحة الماشية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي البيطري بالمجتمع الريفي.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن فرق التقصي البيطري قامت بتنفيذ 643 لجنة تقصي ميدانية، شملت المرور على 1,944 منزلًا لمتابعة الحالة الصحية للماشية ورصد أي أعراض مرضية، الأمر الذي أتاح التدخل المبكر وتقديم الخدمات البيطرية اللازمة في توقيت مناسب.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة واضحة تعتمد على العمل الميداني المباشر، والتكامل بين التحصين والتوعية والتقصي، مشددًا على استمرار الحملة وفق الجداول المحددة، مع تسخير الإمكانيات البشرية والفنية لضمان وصول الخدمات البيطرية إلى جميع القرى والمراكز.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن الحملة تمثل أحد محاور دعم الثروة الحيوانية بالمحافظة، وتعكس حرص الدولة على تعزيز منظومة الوقاية والحفاظ على صحة الماشية، بما يحقق الاستقرار للمربين ويدعم الاقتصاد المحلي بصورة مستدامة.

أسيوط الحملة القومية حماية الثروة الحيوانية الحمى القلاعية حمى الوادي المتصدع الطب البيطري الفرق البيطرية الأبقار والجاموس ندوة إرشادية الأمراض الوبائية

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

الذهب

بعد قفزته الصاروخية .. لماذا هبطت أسعار الذهب عالميًا؟

اليونان تعلن حالة تأهب قصوى تحسبا لعواصف شديدة بعدة مناطق

اليونان تعلن حالة تأهب قصوى تحسبا لعواصف شديدة بعدة مناطق

رئيس باكستان يؤكد التزام بلاده بتعزيز الوئام بين الأديان

رئيس باكستان يؤكد التزام بلاده بتعزيز الوئام بين الأديان على المستويين الوطني والدولي

"الأونروا": مقتل أكثر من ألف شخص منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في غزة

الأونروا: مقتـ ل أكثر من ألف فلسطيني منذ وقف إطلاق النار في غزة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

