محافظ أسيوط يفتتح عيادة تنظيم الأسرة بمقر إحدى الجمعيات بأبنوب

افتتح اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عيادة تنظيم الأسرة بمقر إحدى الجمعيات الرائدة في تنمية المجتمع بمدينة أبنوب بمنطقة بحري البلد، وذلك ضمن جهود المحافظة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة، ودعم صحة المرأة والأسرة، وتحسين الخصائص السكانية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بأهمية التوعية بقضايا السكان وتنظيم الأسرة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى علي، رئيس مركز ومدينة أبنوب، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، وحسنى رجب الطويل مدير المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظة إلى جانب أحمد محمد حامد رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وشهد المحافظ ومرافقوه افتتاح عيادة "اسبقي بخطوة" لتقديم الخدمات الصحية للمرأة، وخدمات تنظيم الأسرة، والاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم، إلى جانب الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمواطنين، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، في إطار دعم جهود الوقاية والعلاج المبكر ورفع الوعي الصحي.

كما تفقد محافظ أسيوط مشغل تدريب الفتيات على أعمال الخياطة، الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع مطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك، حيث تابع برامج التدريب على ماكينات الخياطة، وتحاور مع المتدربات حول مستوى الأداء، فضلًا عن تفقد معرض منتجات المشغل، والذي يضم منسوجات وأعمالًا حرفية وصناعات غذائية ومخبوزات.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد عدد من الحضانات التابعة للجمعية، والمخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث اطلع على قاعات رياض الأطفال ووسائل التعليم والتدريب المقدمة للأطفال، كما تفقد مكتب الإرشاد الوظيفي التابع للجمعية.

وشهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر ندوة توعوية حول قضايا السكان وتنظيم الأسرة، نظمت بالتعاون مع بيت العائلة المصرية والجمعية، مؤكدًا أهمية رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية غير المبررة، وتأثيرها السلبي على جهود التنمية، مع ضرورة تفعيل وتعظيم دور الرائدات الريفيات ومعلمات فصول محو الأمية في حملات التوعية الجماهيرية.

وأكد محافظ أسيوط تقديمه لكافة أوجه الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تنظيم الندوات والفعاليات التوعوية الهادفة إلى تحسين الخصائص السكانية، بما يسهم في رفع معدلات الإنجاز وتحقيق التنمية المستدامة، تنفيذًا لخطة الدولة واستراتيجية مصر 2030، مشددًا على أهمية تعزيز السلوكيات الإيجابية وتصحيح الممارسات السلبية، وعلى رأسها خطورة الزيادة السكانية غير المخططة.