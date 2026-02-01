قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"جوتيريش" يحذر من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي ويدعو إلى ضبط النفس
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
خالد طلعت: 29 لاعبا انتقلوا من الأهلي للزمالك في آخر 40 عامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح عيادة تنظيم الأسرة بمقر إحدى الجمعيات بأبنوب

محافظ أسيوط يفتتح عيادة تنظيم الأسرة بمقر إحدى الجمعيات بأبنوب
محافظ أسيوط يفتتح عيادة تنظيم الأسرة بمقر إحدى الجمعيات بأبنوب
إيهاب عمر

افتتح اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عيادة تنظيم الأسرة بمقر إحدى الجمعيات الرائدة في تنمية المجتمع بمدينة أبنوب بمنطقة بحري البلد، وذلك ضمن جهود المحافظة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة، ودعم صحة المرأة والأسرة، وتحسين الخصائص السكانية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بأهمية التوعية بقضايا السكان وتنظيم الأسرة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى علي، رئيس مركز ومدينة أبنوب، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، وحسنى رجب الطويل مدير المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظة إلى جانب أحمد محمد حامد رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وشهد المحافظ ومرافقوه افتتاح عيادة "اسبقي بخطوة" لتقديم الخدمات الصحية للمرأة، وخدمات تنظيم الأسرة، والاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم، إلى جانب الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمواطنين، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، في إطار دعم جهود الوقاية والعلاج المبكر ورفع الوعي الصحي.

كما تفقد محافظ أسيوط مشغل تدريب الفتيات على أعمال الخياطة، الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع مطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك، حيث تابع برامج التدريب على ماكينات الخياطة، وتحاور مع المتدربات حول مستوى الأداء، فضلًا عن تفقد معرض منتجات المشغل، والذي يضم منسوجات وأعمالًا حرفية وصناعات غذائية ومخبوزات.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد عدد من الحضانات التابعة للجمعية، والمخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث اطلع على قاعات رياض الأطفال ووسائل التعليم والتدريب المقدمة للأطفال، كما تفقد مكتب الإرشاد الوظيفي التابع للجمعية.

وشهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر ندوة توعوية حول قضايا السكان وتنظيم الأسرة، نظمت بالتعاون مع بيت العائلة المصرية والجمعية، مؤكدًا أهمية رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية غير المبررة، وتأثيرها السلبي على جهود التنمية، مع ضرورة تفعيل وتعظيم دور الرائدات الريفيات ومعلمات فصول محو الأمية في حملات التوعية الجماهيرية.

وأكد محافظ أسيوط تقديمه لكافة أوجه الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تنظيم الندوات والفعاليات التوعوية الهادفة إلى تحسين الخصائص السكانية، بما يسهم في رفع معدلات الإنجاز وتحقيق التنمية المستدامة، تنفيذًا لخطة الدولة واستراتيجية مصر 2030، مشددًا على أهمية تعزيز السلوكيات الإيجابية وتصحيح الممارسات السلبية، وعلى رأسها خطورة الزيادة السكانية غير المخططة.

أسيوط عيادة تنظيم الأسرة مدينة أبنوب الخدمات الصحية المتكاملة دعم صحة المرأة الخصائص السكانية وكيل وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

الذهب

بعد قفزته الصاروخية .. لماذا هبطت أسعار الذهب عالميًا؟

ترشيحاتنا

اليونان تعلن حالة تأهب قصوى تحسبا لعواصف شديدة بعدة مناطق

اليونان تعلن حالة تأهب قصوى تحسبا لعواصف شديدة بعدة مناطق

رئيس باكستان يؤكد التزام بلاده بتعزيز الوئام بين الأديان

رئيس باكستان يؤكد التزام بلاده بتعزيز الوئام بين الأديان على المستويين الوطني والدولي

"الأونروا": مقتل أكثر من ألف شخص منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في غزة

الأونروا: مقتـ ل أكثر من ألف فلسطيني منذ وقف إطلاق النار في غزة

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد