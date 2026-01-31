27 ميدالية ..طلاب جامعة اسيوط يتألقون في بطولة الشهيد الرفاعي

حصد الطلاب من ذوي الهمم بجامعة اسيوط 27 ميدالية في دوري الجامعات والمعاهد المصرية..

دوري الجامعات والمعاهد المصرية

أكدت جامعة أسيوط استمرار تميز طلابها من ذوي الهمم في المحافل الرياضية، بعدما حققوا إنجازًا جديدًا بحصد 27 ميدالية متنوعة (ذهبية، فضية، برونزية، وبرونزية “ذهب”)، خلال مشاركتهم في دوري الجامعات والمعاهد المصرية في نسخته الثالثة والخمسين (بطولة الشهيد الرفاعي)، في ألعاب القوى وتنس الطاولة.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الطلاب من ذوي الهمم على هذا الإنجاز المشرف، مشيرًا إلى أن حصيلة الميداليات شملت 5 ميداليات ذهبية، و5 فضية، و17 برونزية، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وجاءت مشاركة طلاب جامعة أسيوط تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية عبد القادر مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام إدارة رعاية الطلاب، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز، و أحمد رجب مدير إدارة اللياقة البدنية بإدارة رعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور المنشاوي أن هذا الإنجاز يعكس حجم الدعم والرعاية التي توليها الجامعة لطلابها من ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة دعم وتمكين ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وتهيئة البيئة الجامعية الداعمة لهم، بما يضمن مشاركتهم الفعالة وتمثيلهم المشرف في البطولات الرياضية.

وشارك في الإشراف على الوفد كل من و أحمد رجب رئيس الوفد ومدير إدارة اللياقة البدنية، و أحمد حسن مدرب ألعاب القوى، و هبة عبد الحافظ مدرب ومشرف الطالبات، وذلك تحت إشراف أحمد محمد عبد الرحمن.

ألعاب القوى

وعن نتائج ألعاب القوى، حصل الطالب إيهاب محمد سيد على الميدالية الذهبية في دفع الجلة، والميدالية البرونزية في رمي الرمح، بينما أحرز الطالب إبراهيم صلاح عبد العزيز الميدالية الذهبية في دفع الجلة، والبرونزية في الوثب الطويل. كما فاز الطالب علي عبد العاطي بـ الميدالية الذهبية في سباق 100 متر عدو، والبرونزية في رمي الرمح.

وفي منافسات الطالبات، حصدت الطالبة مروة شعبان سليم الميدالية الذهبية في دفع الجلة، والبرونزية في رمي الرمح، فيما حصلت الطالبة رضوى مؤمن محمد على الميدالية الذهبية في سباق 100 متر عدو، والميدالية الفضية في دفع الجلة.

كما أحرز الطالب عبد الرحمن خالد محمد الميدالية الفضية في دفع الجلة، والبرونزية في رمي الرمح، وحصل الطالب مصطفى عبد الله أحمد على الميدالية الفضية في دفع الجلة، والبرونزية في رمي الرمح. وحقق الطالب مهند بدر مدبولي الميدالية الفضية في دفع الجلة، وميدالية برونزية (ذهب) في الوثب الطويل، بينما فازت الطالبة شيماء عبد الله حلمي بـ الميدالية الفضية في دفع الجلة، وبرونزية (ذهب) في رمي الرمح.



وواصل طلاب ذوي الإعاقة حصد الميداليات، حيث فاز الطالب علي محمود محمد بـ ميداليتين برونزيتين في منافسات رمي الرمح، كما حصل الطالب عمر سيد سعيد على الميدالية البرونزية في سباق 100 متر عدو، وبرونزية (ذهب) في رمي الرمح.

كذلك حققت الطالبة مي عبد النبي جلال الميدالية البرونزية في رمي الرمح، وحصلت الطالبة خلود علي ثابت على الميدالية البرونزية في رمي الرمح.