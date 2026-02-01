«إبداع».. أسيوط تفتتح أول مركز متكامل للحرف اليدوية والتراثية لدعم التعليم الفني | صور

افتتح اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، مركز "إبداع" للحرف اليدوية والتراثية بمقر مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية بحي غرب مدينة أسيوط، ليكون أول مركز متكامل للتدريب والإنتاج داخل مدارس المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم التعليم الفني وتعزيز ارتباطه بسوق العمل، وفي إطار مبادرة تفعيل الوحدات التدريبية والإنتاجية بالمدارس، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور محمد عبد اللطيف، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب والحفاظ على الحرف التراثية.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وممدوح جبر، رئيس حي غرب أسيوط، وأحمد إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم، والمهندس علاء عمر، مدير التعليم الصناعي، والمهندس أحمد أبوليفة، مدير إدارة مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية.

واستهلت فعاليات الافتتاح بعرض فني قدمته فرقة أطفال مدرسة الوحدة العربية الابتدائية، أعقبه تفقد محافظ أسيوط لأقسام مركز "إبداع"، حيث تابع تدريب طلاب المدارس الفنية والتعليم العام على عدد من الحرف اليدوية والتراثية، واطلع على آليات استخدام المعدات والأدوات اللازمة للتدريب والتصنيع، وتوفير الخامات الخاصة بالأشغال اليدوية، إلى جانب الاستفادة من الرواكد الخشبية والمعدنية وإعادة تدويرها وتصنيعها، مشيدًا بجودة المنتجات ومستوى الإبداع والمهارة الذي أظهره الطلاب.

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن مركز "إبداع" يمثل منصة تدريبية وإنتاجية متكاملة، تستهدف صقل مهارات الطلاب من مختلف مدارس المحافظة في الحرف اليدوية والتراثية، تحت إشراف متخصصين ومدربين معتمدين، إلى جانب تصنيع المشغولات وتسويقها من خلال منافذ مديرية التربية والتعليم والمشاركة بها في المعارض المؤقتة والدائمة، بما يسهم في دعم الحرف التراثية والحفاظ عليها وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.

وأوضح محافظ أسيوط أن البرامج التدريبية بالمركز تشمل باقة متنوعة من الحرف، من بينها الريزن، والكونكريت، والشمع، والجبس، والجوخ، والأشغال الجلدية، والمعادن، والأخشاب، والأرابيسك، والتلي، والسجاد اليدوي، والكليم الأسيوطي، فضلًا عن مختلف فنون النحت والرسم، مؤكدًا أن هذه التدريبات توفر فرصًا حقيقية لتأهيل الشباب والطلاب لسوق العمل، وتدعم ثقافة العمل والإنتاج.

ومن جانبه، أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم عن تقديره لدعم محافظ أسيوط المتواصل لمنظومة التعليم الفني، وحرصه على إنشاء مراكز حرفية متخصصة داخل المدارس، تسهم في تأهيل الطلاب، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وإعادة تدوير الرواكد، بما يحقق قيمة مضافة اقتصادية، ويعزز فرص تسويق المنتجات والمشاركة بها في المعارض المحلية والقومية والدولية.