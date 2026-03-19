الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الشباب والرياضة تستعد لاستقبال عيد الفطر بمنشآتها مع عدم الإخلال بالاجراءات التقشفية

وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

تواصل وزارة الشباب والرياضة، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 2026، في ضوء تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء التي تؤكد على عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة داخل المنشآت الشبابية والرياضية بإجراءات التقشف، حيث وضعت الوزارة خطة متكاملة تضمن استمرار الأنشطة والفعاليات بكفاءة عالية داخل مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، بما يعزز من دورها كمراكز خدمة مجتمعية مفتوحة أمام المواطنين، تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الخطة إسعاد الأسرة المصرية خلال إجازة عيد الفطر، مشددًا على أن مراكز الشباب ستظل الوجهة الأولى للمواطنين لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية في أجواء آمنة ومنظمة.

ووجه وزير الشباب والرياضة جميع قطاعات الوزارة ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات برفع درجة الاستعداد داخل المنشآت الشبابية والرياضية، والتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال ملايين المواطنين خلال أيام العيد، مع تكثيف التواجد الإداري ومتابعة تنفيذ الأنشطة والفعاليات على مدار الساعة.

وأشار جوهر نبيل إلى أن الوزارة حرصت على تطوير البرامج المقدمة هذا العام بما يتناسب مع حجم الإقبال الجماهيري، حيث تتضمن الخطة تنفيذ دورات رياضية في مختلف الألعاب، إلى جانب مسابقات ترفيهية وثقافية للأطفال والنشء، وتنظيم عروض فنية وأنشطة تفاعلية داخل مراكز الشباب الكبرى، فضلًا عن إطلاق مبادرات مجتمعية تستهدف نشر الثقافة الرياضية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

هذا وتنسق الوزارة مع جميع المؤسسات المعنية ومنها وزارة الأوقاف وكافة الجهات المعنية لتخصيص عدد من مراكز الشباب والساحات التابعة لها لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، مع توفير جميع التجهيزات اللازمة لضمان خروج الصلاة في أجواء منظمة وآمنة.

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

