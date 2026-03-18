رئيس الشباب والرياضة بالنواب يتبرع بـ100 ألف جنيه لتطوير مركز الحرمين

شهد محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فعاليات المباراة النهائية للدورة الرمضانية التي أُقيمت بمركز شباب الحرمين، وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة مميزة من الفرق الرياضية.

وخلال كلمته، أعرب مجاهد عن سعادته بالمستوى التنظيمي والرياضي الذي ظهرت به الدورة، مشيدًا بالدور المجتمعي المهم الذي تلعبه مراكز الشباب في احتواء النشء وتنمية قدراتهم. كما أعلن عن تبرعه بمبلغ 100 ألف جنيه لصالح تطوير مركز الشباب، دعمًا للبنية التحتية والأنشطة الرياضية.

ووجّه رئيس اللجنة الشكر لمجلس إدارة المركز، برئاسة محمد شعبان، على الجهود المبذولة في تنظيم الدورة وخدمة شباب المنطقة، مؤكدًا أن هذه النماذج الناجحة تستحق الدعم والتقدير.

كما رحّب بالحضور من السادة النواب المشاركين في الفعالية، مشيدًا بدورهم في دعم الأنشطة الشبابية والرياضية، ومؤكدًا أهمية التعاون بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية لخدمة المواطنين.

وتُقام الدورة الرمضانية هذا العام تحت رعاية محمد الحمامي، الذي يحرص على دعم الفعاليات الرياضية والشبابية في دائرته، بما يعزز من روح المنافسة والانتماء بين الشباب.

واختُتمت الفعاليات بتكريم الفرق الفائزة وتوزيع الجوائز، في أجواء احتفالية عكست روح الشهر الكريم وأهمية الرياضة كوسيلة لبناء المجتمع.