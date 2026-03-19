موبايلك جواه منجم دهب.. اكتشاف ثوري يكشف الذهب في هواتفك القديمة

في خطوة مبتكرة نحو الاقتصاد الدائري والحفاظ على البيئة، نجح علماء في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، في تطوير طريقة مستدامة لاستخراج الذهب عيار 22 من النفايات الإلكترونية؛ باستخدام بروتين مستخلص من مصل الحليب (whey)، وهو منتج ثانوي لصناعة الألبان.

وقد تمكن الباحثون من استرجاع 450 مليجراما من الذهب النقي من 20 لوحة كمبيوتر مستعملة، في تجربة تظهر إمكانية تحويل النفايات السامة إلى مورد ثمين، مع تقليل الأثر البيئي للتعدين التقليدي، وتلبية الطلب العالمي المتزايد على المعادن الثمينة.

20 لوحة مستعملة تخفي ذهبا عيار 22

وفقا لتقرير مشترك من معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث UNITAR، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU، أنتج العالم 62 مليون طن من النفايات الإلكترونية عام 2022.

وتحتوي هذه الأجهزة على “منجم ذهب” حرفيا، إذ تستخدم الذهب في الموصلات والمسارات الكهربائية للوحة الأم نظرا لتوصيلها الفائق ومقاومتها للتآكل.

وأثبت الباحثون أنه بمعالجة 20 لوحة أم فقط، يمكن استرجاع 450 مليجراما من الذهب عالي النقاء، مع إمكانية زيادة الكمية عند استخدام عدد أكبر من اللوحات المستعملة.

استخراج ذهب عيار 22 من النفايات الإلكترونية

من نفايات الألبان إلى “إسفنجة الذهب”

الأمر الأكثر إثارة في البحث السويسري؛ هو استخدام بروتين المصل، الذي كان يعتبر نفاية في صناعة الجبن، إذ حوَّل العلماء، هذا البروتين، إلى “إسفنجة بروتينية فعالة جدا تستخلص الذهب من النفايات الإلكترونية”.

ووفقا لبيان ETH Zurich، قام الباحثون بتحليل بروتين المصل تحت درجة حرارة عالية وحمض لتكوين ألياف أميلويدية دقيقة، ثم جففوها بالتجميد لتصبح إسفنجة قادرة على امتصاص الذهب من محاليل اللوحات الأم المستخلصة، لتعمل كأنها مغناطيس جزيئي للذهب.



مستقبل صديق للبيئة ومربح لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية

تظهر هذه التجربة السويسرية إمكانية تحويل النفايات الإلكترونية من عبء بيئي متزايد إلى مورد مربح ومستدام.

وتثبت الدراسة أن الذهب عالي النقاء يمكن استخراجه باستخدام مواد عضوية بدلا من المواد الكيميائية السامة التقليدية، ما يمهد الطريق لاقتصاد دائري أخضر ومربح.



الذهب المستخرج فائدة اقتصادية عالمية

تشير التحليلات الاقتصادية لـ ETH Zurich إلى أن قيمة الذهب المستخرج (450 مليجراما) تفوق تكلفة استخراجه بشكل كبير، كما أن استهلاك الطاقة والمواد الخام أقل بحوالي 50 مرة من القيمة السوقية للذهب المسترجع، ما يجعل هذه التقنية “جذابة تجاريا”، حيث توفر طريقة أسرع وأرخص لاستخراج الذهب مقارنة بالتعدين التقليدي.