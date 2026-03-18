إلهام أبو الفتح
أصل الحكاية

13 دولة تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر 2026 رسميًا

عبد الفتاح تركي

13 دولة تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر 2026 رسميًا.. أعلنت 13 دولة عربية وإسلامية بشكل رسمي أن يوم الجمعة الموافق 20 مارس هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد تعذّر ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الأربعاء، ليكون يوم الخميس الموافق 19 مارس هو المتمم لشهر رمضان الكريم، في قرار موحّد يعكس نتائج تحرّي الهلال في عدد كبير من الدول خلال الساعات الآتية من إعلان الرؤية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يتزايد فيه اهتمام المواطنين بموعد عيد الفطر 2026، حيث تصدرت عمليات البحث عبر الإنترنت لمعرفة اليوم الرسمي لبداية العيد في الدول العربية والإسلامية، خاصة مع اختلاف طرق تحري الهلال بين الدول واعتماد بعضها على الرؤية الشرعية المباشرة وأخرى على الحسابات الفلكية.

عيد الفطر 2026 في دول الخليج رسميًا

أعلنت المحكمة العليا السعودية، نقلًا عن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، أن يوم الجمعة الموافق 20 مارس هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد تعذر ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الأربعاء، ليكون الخميس هو المتمم لشهر رمضان.

كما أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر أن الجمعة هو أول أيام العيد، في حين أكدت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت نفس القرار، مع تعذر رؤية الهلال.

وفي الإمارات العربية المتحدة، أعلن ديوان الرئاسة، استنادًا إلى لجنة تحري هلال شوال المنبثقة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، عدم ثبوت رؤية الهلال، ليكون يوم الخميس 19 مارس هو المتمم لشهر رمضان، والجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في البحرين أن الخميس هو المتمم لشهر رمضان لعام 1447هـ، وأن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، لتتفق دول الخليج بشكل كامل على نفس الموعد الرسمي للعيد هذا العام.

الدول العربية والإسلامية التي أعلنت الجمعة أول أيام العيد

في العراق، أكد ديوان الوقف السني أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر، بينما أعلن المفتي العام في فلسطين أن الخميس هو المتمم لشهر رمضان، وأن الجمعة هو أول أيام العيد.

وفي لبنان، أعلنت دار الفتوى تعذر ثبوت رؤية هلال شوال، موضحة أن الخميس هو المتمم لعدة شهر رمضان، وأن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت كل من اليمن والسودان والصومال وجيبوتي تعذر رؤية الهلال، ليكون يوم الجمعة الموافق 20 مارس هو أول أيام عيد الفطر المبارك في هذه الدول، ليصل عدد الدول التي أعلنت هذا الموعد إلى 13 دولة حتى الآن.

موعد عيد الفطر 2026 في تركيا وفق الحسابات الفلكية

أعلن مركز الفلك الدولي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن تركيا ستحتفل بعيد الفطر يوم الجمعة الموافق 20 مارس، وذلك استنادًا إلى إمكانية رؤية الهلال يوم الخميس من أراضيها ومن مناطق أخرى واسعة، وفقًا للحسابات الفلكية المعتمدة.

ويعكس هذا التوافق بين عدد كبير من الدول، سواء التي تعتمد على الرؤية الشرعية أو الحسابات الفلكية، حالة من التوحيد النسبي في موعد عيد الفطر هذا العام، وهو ما يسهّل على المواطنين في مختلف الدول الإسلامية التخطيط للاحتفالات والاستعدادات الخاصة بهذه المناسبة.

تعذر رؤية الهلال يحسم موعد عيد الفطر 2026

يُعد تعذر رؤية هلال شهر شوال العامل الحاسم في تحديد أن يوم الخميس 19 مارس هو المتمم لشهر رمضان، وهو ما أدى إلى إعلان الجمعة أول أيام عيد الفطر في هذه الدول، وفقًا للضوابط الشرعية المعتمدة في تحري الهلال.

وتعتمد غالبية الدول العربية على لجان رسمية لتحري الهلال، تضم علماء شرعيين وفلكيين، لضمان دقة النتائج، وهو ما ظهر بوضوح في توافق قرارات العديد من الدول هذا العام بشأن موعد العيد.

