موعد عيد الفطر 2026.. الحسابات الفلكية تكشف توقيت رؤية هلال شوال

تفصلنا ساعات على اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، لذلك يترقب الكثير من المسلمين موعد استطلاع هلال شهر شوال، والذي يحدد بشكل رسمي آخر أيام الشهر الكريم لعام 1447 هجريًا ، وأول أيام عيد الفطر.

موعد استطلاع هلال شهر شوال 2026

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن موعد استطلاع هلال عيد الفطر 2026، والمقرر أن تستطلعه دار الإفتاء المصرية غد الخميس الموافق 29 من رمضان 1447هـ الموافق 19 مارس 2026، لإعلان أول أيام العيد، من خلال اللجان المنتشرة في شتى أنحاء الجمهورية.

وترسل دار الإفتاء لجاناً متخصصة لرصد الهلال بعد غروب الشمس، وتعلن النتيجة رسمياً عبر وسائل الإعلام.

وتشير الحسابات الفلكية الى بقاء الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 35 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (30 - 37 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (11 - 42 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1447هـ فلكيا يوم الجمعة.

أول أيام عيد الفطر فلكيًا

ووفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن غرة شهر شوال 1447 هـ ستوافق يوم الجمعة 20 مارس 2026، ليكون هذا التاريخ أول أيام عيد الفطر المبارك وفق الحسابات الفلكية، ولكن يبقى انتظار الإعلان الرسمي النهائي بعد استطلاع الهلال من قبل الجهات الشرعية المختصة.

وأكد المعهد، أن هلال شهر شوال 1447 هـ يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 رمضان 1447 هـ الموافق 19 مارس 2026، وهو ما يعرف بـ "يوم الرؤية".

موعد صلاة عيد الفطر 2026

من المقرر أن تقام صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباح يوم الجمعة 20 مارس 2026، وذلك وفقًا للحسابات المحلية لمواقيت الصلاة.

وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى بفروق زمنية بسيطة، تبعًا للموقع الجغرافي لكل مدينة.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمنح العاملين بالدولة 5 أيام إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، تبدأ من الخميس 19 مارس وحتى الاثنين 23 مارس 2026.