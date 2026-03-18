كيف تستغل عيد الفطر في تقوية علاقاتك؟.. تفاصيل

تحدثت بسنت البربري، خبيرة التنمية البشرية، عن أفضل الطرق لاستغلال أيام عيد الفطر المبارك في تقوية العلاقات الإنسانية وبناء رصيد عاطفي مع الأشخاص المقربين.

وأوضحت بسنت البربري، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية روان أبو العنين في برنامج "صباح البلد" على شاشة قناة صدى البلد، أن الأعياد لا تقتصر على الاحتفال فقط، بل تمثل فرصة مهمة للتسامح والتقارب وكسر الروتين اليومي.

وأضافت أن عيد الفطر يعد توقيتًا مثاليًا لإعادة بناء العلاقات التي تأثرت بالانشغال وضغوط الحياة، مؤكدة أن التواصل الإنساني له تأثير مباشر على تحسين الحالة النفسية.

وكشفت خبيرة التنمية البشرية أن نحو 50% من الأشخاص يفضلون العزلة، بينما يتمتع الـ50% الآخرون الذين يفضلون العلاقات الاجتماعية بنسبة أعلى من الصحة النفسية، ويكونون أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب.

وأكدت أن استغلال المناسبات مثل عيد الفطر في التقرب من الآخرين، يساهم في خلق توازن نفسي واجتماعي، ويعزز الشعور بالسعادة والانتماء.