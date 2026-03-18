الرئيس السيسي يهنىء الجالية المصرية بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

أ ش أ

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الرئيس السيسي- في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم /الأربعاء/ - : "إخوتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج ،

يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، داعياً الله تعالي أن يجعله عيداً مباركاً ، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا ، أتمنى لكم النجاح والتوفيق ولمصرنا العزيزة وشعبها الأبي الكريم دوام التقدم والرقي والإزدهار ".

وكل عام وأنتم بخير ..عيد سعيد

عبدالفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية