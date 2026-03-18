محافظ بورسعيد: تخصيص 11 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر

واصلت مديرية الأوقاف بمحافظة بورسعيد، استعداداتها المكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك ، تنفيذًا لتوجيهات اللواءإبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد،ووزارة الاوقاف

جاء ذلك ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد أبو طالب مدير مديرية الاوقاف ببورسعيد ،وذلك حرصًا على تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الشعائر في أجواء منظمة وآمنة.

اوقاف بورسعيد :تكثيف أعمال النظافة وتعقيم وصيانة المساجد وتجهيز الساحات وتوفير أماكن مخصصة لكبار السن وذوي الهمم

وأكدت المديرية، أنه تم تخصيص 11 ساحة على مستوى المحافظة لأداء صلاة عيد الفطر، بالإضافة إلى المساجد الكبرى وذلك للتيسير على المواطنين ومنع التكدس وجاءت الساحات على النحو التالي:

(المعمورة – بور فؤاد الكبير – الشبان المسلمين – السيدة زينب – التوحيد – الرزاق – الحرية تصنيع – الشيخ زايد – الحسين – السلام – حمدي تمام).

وأوضحت اوقاف بورسعيد أنه تم رفع كفاءة المساجد من خلال تنفيذ حملات نظافة وتعقيم وصيانة إلى جانب تجهيز أماكن مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن أداء الصلاة بسهولة ويسر.

وفيما يتعلق بتنظيم صلاة العيد شددت المديرية على الالتزام بالساحات والمساجد المعتمدة فقط مع توفير مكبرات الصوت المناسبة دون مبالغة وتنظيم دخول وخروج المصلين للحفاظ على السيولة والانسيابية.

كما تم تكليف الواعظات بالإشراف على أماكن صلاة السيدات لضمان تحقيق النظام والانضباط داخل الساحات.

وفي إطار الاستعداد الدعوي، تم التنسيق مع الخطباء والأئمة لإلقاء خطبة عيد الفطر الموحدة التي تركز على قيم الفرح والتكافل وصلة الرحم بما يعكس رسالة المساجد في نشر القيم الإيمانية وإدخال البهجة على المواطنين.