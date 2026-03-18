البحرين: اعتراض130 صاروخا و234 مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط 7 طائرات درون
شاهد.. انتظام الدراسة بالمدارس اليوم قبل ساعات من بدء اجازة عيد الفطر
كلود لوروا : السنغال سيستعيد حقه والكاف مقبل على هزة ارتدادية
رئيس الوزراء اليوناني: لن نشارك في أي عملية بالقرب من مسرح العمليات الحالي
للمسافرين في إجازة العيد.. مواعيد قطارات الصعيد اليوم الأربعاء 18 مارس 2026
الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية حادة.. وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة
بدعم من مشتريات الأجانب.. مؤشر البورصة الرئيسي يقفز 1.65% أول تعاملات اليوم
زيلينسكي يدعو ترامب وستارمر إلى الاجتماع والتوصل إلى أرضية مشتركة
الدفاع السعودية: اعتراض و إسقاط 3 مسيرات بالقرب من حي السفارات والمنطقة الشرقية
قبل موقعة الحسم في القاهرة.. كيف يمكن لـ الأهلي قلب الطاولة على الترجي وخطف بطاقة نصف النهائي؟
بعد قرار الكاف.. مهيب عبد الهادي:فوزي لقجع جامد قوي
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديريات بورسعيد الخدمية تكثف الحملات الرقابية .. ومتابعات ميدانية مستمرة

محافظ بورسعيد يشدد على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين
محافظ بورسعيد يشدد على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين
محمد الغزاوى

شهدت محافظة بورسعيد اليوم، نشاطًا مكثفًا لعدد من المديريات، في مختلف القطاعات، ما بين حملات رقابية، وأنشطة توعوية، وجولات ميدانية.

محافظ بورسعيد يشدد على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لكافة المخالفات

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الجهود بكافة المديريات الخدمية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، 

 فرع الهيئة العامة لرعاية بورسعيد الصحية 


شهد مركز طب أسرة تعاونيات الزهور تنفيذ يوم طبي وتوعوي مكثف، بالتعاون مع مستشفى السلام والمجلس القومي للمرأة، ضمن فعاليات حملة “رمضان بصحة لكل العيلة”، حيث تم تنفيذ مبادرات “عيشها بصحة” و”دعم صحة المرأة”، وتقديم الفحوصات الطبية والتوعية بأهمية الكشف المبكر، تحت إشراف الدكتور  إسماعيل الحفناوي مدير الفرع.

 مديرية الشئون الصحية


أجرى الأستاذ الدكتور  وليد فتحي عبد المقصود، وكيل وزارة الصحة، جولة تفقدية بمركز الأسنان التخصصي، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى.

مديرية الزراعة


واصلت إدارة الضواحي الزراعية المرور الميداني لمتابعة الزراعات الشتوية بجنوب بورسعيد، حيث تم فحص المحاصيل ومتابعة حالتها وتقديم التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين.

 مديرية التموين والتجارة الداخلية


شنت إدارة تموين وسط بورسعيد حملة رقابية مكثفة، تحت إشراف محمد حلمي مدير المديرية، و أماني صقر وكيل المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من كعك العيد والبيتي فور بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، بالمخالفة لاشتراطات السلامة الغذائية.
 

و تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات اليومية خاصة مع قرب عيد الفطر، لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين.

 مديرية التربية والتعليم


أجرى محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم، جولة تفقدية بمدرسة الفرما الابتدائية، لمتابعة انتظام التقييمات اليومية داخل الفصول، مؤكدًا على أهميتها في تحسين نواتج التعلم.

مديرية التضامن الاجتماعي


تواصلت فعاليات مبادرة “مودة” لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، حيث تم تنفيذ لقاء توعوي بمشاركة عدد من الشباب والفتيات، بهدف دعم استقرار الأسرة المصرية.

مديرية أوقاف بورسعيد
 

استمرت فعاليات الملتقى الفكري بالمساجد الكبرى، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال صلوات العصر والتراويح، في أجواء روحانية مميزة خلال شهر رمضان.

مديرية الشباب والرياضة
 

اختتم مركز شباب الشهيد ضياء بشرق بورسعيد فعاليات الدورة الرمضانية، وسط مشاركة واسعة من الشباب، وتم تكريم الفرق الفائزة دعمًا للأنشطة الرياضية.

فرع ثقافة بورسعيد
 

نُظم لقاء تثقيفي بعنوان “المرأة نصف المجتمع” بمكتبة طفل حديقة الأمل، تناول دور المرأة وأهمية تمكينها، ضمن الأنشطة الثقافية بالمحافظة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، استمرار التنسيق الكامل بين كافة المديريات الخدمية، لتكثيف الجهود الميدانية والرقابية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، خاصة مع قرب عيد الفطر، والعمل على تحقيق الانضباط الكامل داخل الأسواق

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

حفيظ دراجي

مهزلة.. تعليق حفيظ دراجي على سحب اللقب الأفريقي من السنغال

صورة أرشيفية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-3-2026

وائل جمعة

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

منتخب المغرب

الكاف يعتمد فوز المغرب 3 -0 واعتبار السنغال منسحبًا من كأس أمم إفريقيا

محمد صلاح العزب

محمد صلاح العزب يرد بقوة على الانتقادات الموجهة لفيلم سفاح التجمع

سلمي ابو ضيف

سلمي أبو ضيف :حكاية نرجس عظمة

حكاية نرجس

راندا البحيري لصناع عمل حكاية نرجس: تستاهلوا النجاح الكبير

حضّرها على السحور .. طريقة عمل البيض بالبلوبيف

طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف

احذر .. علامات تظهر في الفم تدل على إصابتك بسرطان القولون

علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون

دراسة تكشف دور الفيتامينات في إبطاء الشيخوخة .. وكيف تختار النوع المناسب

فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة
فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة
فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة

مُكمل غذائي رخيص قد يُخفف آلام خشونة الركبة .. دراسة جديدة تكشف مفاجأة

مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة
مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة
مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

