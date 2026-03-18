مديريات بورسعيد الخدمية تكثف الحملات الرقابية .. ومتابعات ميدانية مستمرة

شهدت محافظة بورسعيد اليوم، نشاطًا مكثفًا لعدد من المديريات، في مختلف القطاعات، ما بين حملات رقابية، وأنشطة توعوية، وجولات ميدانية.

محافظ بورسعيد يشدد على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لكافة المخالفات

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الجهود بكافة المديريات الخدمية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين،

فرع الهيئة العامة لرعاية بورسعيد الصحية



شهد مركز طب أسرة تعاونيات الزهور تنفيذ يوم طبي وتوعوي مكثف، بالتعاون مع مستشفى السلام والمجلس القومي للمرأة، ضمن فعاليات حملة “رمضان بصحة لكل العيلة”، حيث تم تنفيذ مبادرات “عيشها بصحة” و”دعم صحة المرأة”، وتقديم الفحوصات الطبية والتوعية بأهمية الكشف المبكر، تحت إشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي مدير الفرع.

مديرية الشئون الصحية



أجرى الأستاذ الدكتور وليد فتحي عبد المقصود، وكيل وزارة الصحة، جولة تفقدية بمركز الأسنان التخصصي، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى.

مديرية الزراعة



واصلت إدارة الضواحي الزراعية المرور الميداني لمتابعة الزراعات الشتوية بجنوب بورسعيد، حيث تم فحص المحاصيل ومتابعة حالتها وتقديم التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين.

مديرية التموين والتجارة الداخلية



شنت إدارة تموين وسط بورسعيد حملة رقابية مكثفة، تحت إشراف محمد حلمي مدير المديرية، و أماني صقر وكيل المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من كعك العيد والبيتي فور بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، بالمخالفة لاشتراطات السلامة الغذائية.



و تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات اليومية خاصة مع قرب عيد الفطر، لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين.

مديرية التربية والتعليم



أجرى محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم، جولة تفقدية بمدرسة الفرما الابتدائية، لمتابعة انتظام التقييمات اليومية داخل الفصول، مؤكدًا على أهميتها في تحسين نواتج التعلم.

مديرية التضامن الاجتماعي



تواصلت فعاليات مبادرة “مودة” لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، حيث تم تنفيذ لقاء توعوي بمشاركة عدد من الشباب والفتيات، بهدف دعم استقرار الأسرة المصرية.

مديرية أوقاف بورسعيد



استمرت فعاليات الملتقى الفكري بالمساجد الكبرى، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال صلوات العصر والتراويح، في أجواء روحانية مميزة خلال شهر رمضان.

مديرية الشباب والرياضة



اختتم مركز شباب الشهيد ضياء بشرق بورسعيد فعاليات الدورة الرمضانية، وسط مشاركة واسعة من الشباب، وتم تكريم الفرق الفائزة دعمًا للأنشطة الرياضية.

فرع ثقافة بورسعيد



نُظم لقاء تثقيفي بعنوان “المرأة نصف المجتمع” بمكتبة طفل حديقة الأمل، تناول دور المرأة وأهمية تمكينها، ضمن الأنشطة الثقافية بالمحافظة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، استمرار التنسيق الكامل بين كافة المديريات الخدمية، لتكثيف الجهود الميدانية والرقابية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، خاصة مع قرب عيد الفطر، والعمل على تحقيق الانضباط الكامل داخل الأسواق