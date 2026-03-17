شاب يفقد حياته دفاعا عن عامل دليفري بـ بورسعيد| وشاهد عيان: دفع ثمن الشهامة

تشهد بعض مناطق محافظة بورسعيد تصاعدا مقلقا في حوادث العنف والبلطجة، في واقعة جديدة تعكس خطورة انتشار الأسلحة البيضاء بين الشباب بعدما لقي شاب يدعى رجب محمد رجب، 17 عاما، مصرعه إثر تعرضه لطعنة نافذة في القلب على يد شخصين من البلطجية، أمام فرن أبو مني في إحدى مناطق بورسعيد.

وحسب شهود عيان، اندلعت الواقعة عندما حاول المجني عليه التدخل للدفاع عن عامل توصيل طلبات دليفري كان يتعرض لمضايقات واعتداء من المتهمين.

وخلال محاولة الشاب إبعاد المعتدين، قام أحدهما بطعنه بسلاح أبيض طعنة مباشرة في منطقة القلب، ما أدى إلى سقوطه أرضا متأثرا بإصابته الخطيرة.

تم نقل الشاب إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، وسط حالة من الحزن والغضب بين الأهالي الذين أعربوا عن صدمتهم من الحادث.

وطالب عدد من الأهالي بسرعة ضبط المتهمين وتقديمهما إلى العدالة، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود الأمنية لمواجهة ظاهرة البلطجة وانتشار الأسلحة البيضاء، حفاظا على أمن المواطنين وسلامتهم.

وقالت ليلي زهران، إحدى شهود العيان، وجارة الضحية: "حبيبي رجب صاحب القلب الطيب والأخلاق الرفيعة، رحمة الله عليك، ربنا يصبر أهله ويصبرنا على فراقه.. وحسبي الله ونعم الوكيل".

وأضافت زهران- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "لقد فقد حياته مقابل شجاعته، فقد حاول الدفاع عن عامل دليفري كان يتعرض لمضايقات من مجموعة بلطجية، وتم نقله للمستشفي فور إصابته".

وتباشر الجهات المختصة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها وضبط المتورطين.