جرائم شداد تتكشف.. تصاعد الأحداث في مسلسل إفراج

شهدت الحلقة 26 من مسلسل «إفراج» تصاعدًا دراميًا كبيرًا، بعدما بدأت أسرار الجرائم التي ارتكبها شداد تتكشف تدريجيًا، في تطورات مليئة بالتوتر والمفاجآت.

في بداية الحلقة، تواجه تحية التي تجسد شخصيتها صفوة شداد، الذي يلعب دوره حاتم صلاح، وتهدده بكشف جرائمه، مؤكدة أنها تمتلك تسجيلات صوتية تدينه في قتل والده عليان، الذي يجسد شخصيته عبدالعزيز مخيون، وتورطه في مقتل زوجة عباس الريس وابنتيه.

يحاول شداد احتواء الموقف بعرض صفقة مالية ضخمة، حيث يعرض على تحية 12 مليون جنيه مقابل تسليمه التسجيلات ومغادرتها المنطقة نهائيًا، فتوافق مبدئيًا وتخبره أنها ستعود بعد تجهيز الأموال. لكن شداد كان يخطط للتخلص منها، فيكلف صالح قنصوة الذي يجسد شخصيته جلال العشري بقتلها قبل أن تصل إلى شقتها، وهو ما يحدث بالفعل.

غير أن يونس الذي يجسد شخصيته عمر السعيد يشاهد الجريمة ويبلغ عباس الريس، الذي يؤدي دوره النجم عمرو سعد، ليطلب منه البقاء بالقرب من شداد لمراقبته وكشف تحركاته.

وفي تطور مهم، يذهب عباس إلى زكي زوج تحية، الذي يجسد شخصيته علاء مرسي، ويخبره بحقيقة مقتل زوجته، ويحذره من أن شداد قد يتخلص منه أيضًا. ويستجيب زكي لنصيحته ويعطيه التسجيل الذي كانت تحية تحتفظ به، ليكتشف عباس من خلاله أن شداد هو بالفعل قاتل زوجته وابنتيه، لكنه يطلب منه إخفاء التسجيل مؤقتًا.

على جانب آخر، يحاول مختار الذي يجسد شخصيته شريف الدسوقي إقناع ابنته كرميلا التي تلعب دورها تارا عماد بالتراجع عن قرار الزواج من عباس، خوفًا عليها من المخاطر التي تحيط بحياته.

وفي تطور خطير قبل نهاية الحلقة، تكشف سامية التي تقدم دورها سماء إبراهيم لابنتها عايدة التي تجسد شخصيتها جهاد حسام الدين أن عباس في الحقيقة رجل نزيه، وأن ما يفعله ما هو إلا خطة للإيقاع بالعصابة التي دمرت حياته. لكن عايدة تتصرف باندفاع وتذهب لإبلاغ شداد بما سمعته، لتنتهي الحلقة عند لحظة مشوقة تنذر بتطورات خطيرة في الحلقات المقبلة.

وحظيت الحلقة بتفاعل واسع من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع إشادات كبيرة بأداء أبطال العمل، خاصة عمرو سعد وحاتم صلاح وتارا عماد، لما قدموه من مشاهد تمثيلية قوية زادت من حدة الصراع الدرامي وجعلت الحلقة واحدة من أكثر حلقات المسلسل إثارة حتى الآن.

مسلسل إفراج

المسلسل بطولة نخبة من النجوم، عمرو سعد ، تارا عماد، حاتم صلاح، عمر السعيد ، عبد العزيز مخيون، بسنت شوقي، وعلاء مرسي، و اخرون ، العمل من تأليف ورشة ملوك، إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن / صباح إخوان.