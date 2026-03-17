“رجب” راح ضحية الدفاع عن عامل دليفري في بورسعيد.. وصديقه: “روح قلبي راح في ثانية”

شهدت محافظة بورسعيد حادثة مأساوية أدت إلى وفاة شاب في مقتبل العمر، يدعى رجب محمد رجب، البالغ من العمر 17 عاما.

وتعرض الشاب للطعن بالسلاح الأبيض مباشرة في منطقة القلب أمام فرن عيش، في مشهد صادم أمام المارة، وقد وقع هذا الاعتداء أثناء محاولة الشاب الدفاع عن عامل دليفري كان يتعرض لهجوم من قبل مجموعة من البلطجية، ما يوضح شجاعة الضحية ومحاولته حماية الآخرين، إلا أن هجوم اثنين من هؤلاء البلطجية انتهى بقتله على الفور.

الضحية رجب محمد رجب

وفي هذا الصدد، يقول يوسف رمضان صديق الضحية: "ألف رحمة ونور تنزل عليه.. حبيبي وروح قلبي راح في ثانية.. حسب الله ونعم الوكيل في المتهمين".

رجب راح في ثانية

وأضاف رمضان- خلال تصريحات: "شاب لسه طالع للدنيا وماشي في حاله يحصل كده.. بقينا عايشين في غابة.. ذنبه إيه نازل يحوش عن واحد بتاع دلفري غلبان ويموت هو علي إيد شوية بلطجية.. والله حرام".

وتابع: "ربنا يرحمك يا روح قلبي ويجعل مسواك الجدنة وربنا مش هيسيب حق أخويا من كل واحد كان السبب في موته.. وربنا يرحم الجميع".

وتعكس هذه الحادثة ظاهرة سيئة هي ظاهرة البلطجة والعنف المسلح، حيث بدأت بعض الجرائم تأخذ طابعا من التسلية أو استعراض القوة عند بعض المجرمين، ما يعكس تدهورا في السلوكيات الإجرامية وانعدام الرادع القانوني أو المجتمعي في بعض الحالات.

ويشير هذا الحادث إلى تفاقم مشكلة الاعتداءات بالسلاح الأبيض والجرائم في الأماكن العامة، ويطرح تساؤلات حول حماية المواطنين وضمان الأمن في الأحياء الشعبية والمناطق الحيوية.

والجدير بالذكر، أن تبرز الحادثة جانبا اجتماعيا مؤلما، حيث تظهر خطورة تعرض الشباب والأبرياء للقتل بسبب تدخلهم في الدفاع عن الغير، ما يعكس الحاجة إلى تعزيز الوعي القانوني والأمني وتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم العنيفة للحفاظ على أرواح المواطنين.