محافظ بورسعيد يشدد على استمرار الجهود اليومية لتحقيق الانضباط وتحسين مستوى الخدمات

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة، بورسعيد اليوم، تنفيذ عدد من الحملات المكثفة والمتنوعة، لتحقيق الانضباط العام والحفاظ على المظهر الحضاري.

تكثيف الحملات الميدانية ورفع كفاءة الخدمات بجميع أحياء بورسعيد

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الميدانية بجميع الأحياء، ومواصلة جهود رفع كفاءة الخدمات

مدينة بورفؤاد



واصلت الأجهزة التنفيذية برئاسة سمر الموافي، حملات رش المبيدات لمكافحة الناموس والبعوض، حيث تم استهداف محيط مساكن الأمل، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية ووحدة مكافحة ناقلات الأمراض، حفاظًا على صحة المواطنين، مع استمرار الحملات بشكل يومي خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

حي الشرق



شهد الحي برئاسة الدكتور إسلام بهنساوي، حملة مسائية موسعة بمشاركة أحياء العرب برئاسة المهندسة شيماء جودة المناخ برئاسة شيماء العزبي وبالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة العميد شادي محروس، حيث استهدفت الحملة رفع الإشغالات من الشوارع الحيوية، ومنها شارع سعد زغلول (الثلاثيني) وشارع الجيش والنهضة، بما يحقق السيولة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتأكيد على عدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

حي العرب



تابعت المهندسة شيماء جودة، أعمال صيانة أعمدة الإنارة والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، حيث تم تنفيذ أعمال إصلاح وصيانة بشارعي عرابي والشهداء، لضمان كفاءة منظومة الإنارة وتحقيق بيئة آمنة للمواطنين.

حي المناخ



كثفت شيماء العزبي، الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات، حيث تم المرور على شارع فولجراد، مع التشديد على عدم التهاون مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق الانضباط.

حي الزهور



نجحت الأجهزة التنفيذية برئاسة أحمد زغلف، في التعامل الفوري مع كسر ماسورة مياه شرب بمنطقة عمرو بن العاص، حيث تم إصلاح الكسر ورفع المياه، في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.

حي الضواحي



واصلت الأجهزة التنفيذية برئاسة فوزي الوالي، حملاتها لإزالة الإشغالات والتعديات بمناطق الأمل الجديد والسيدة خديجة، وأسفرت عن إزالة عدد من المخالفات، مع التنبيه بعدم تكرارها.

حي الجنوب



تابع المهندس وليد الدعدع، تنفيذ إزالة مبنى مخالف بمنطقة شادر عزام على مساحة 200 م²، في إطار التصدي الحاسم لمخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، استمرار الحملات المكثفة بكافة الأحياء، مشددًا على التصدي لكافة أشكال المخالفات، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، بما يحقق الانضباط ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة