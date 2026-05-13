برلمان

النائبة أسماء الجمال تقترح إظهار الاسم الكامل بـ"إنستا باي" لوقف أخطاء التحويل

عبد الرحمن سرحان

تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تطوير منظومة التحويلات الإلكترونية وتفعيل أدوات حماية المستخدمين للحد من أخطاء التحويل عبر التطبيقات الرقمية والمحافظ الإلكترونية، متابعة: "مع الطفرة الرقمية التي تشهدها مصر في مجال الشمول المالي، أصبح من الضروري سد الثغرات التقنية التي قد تؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين نتيجة خطأ في رقم أو حرف، وحماية منظومة الدفع الإلكتروني تعزز ثقة المواطن في التحول الرقمي."

وأكدت النائبة في مقترحها على ضرورة إلزام الشركة الخاصة بتطبيق "إنستا باي" (InstaPay) وشركات المحمول المسؤولة عن المحافظ الإلكترونية بإظهار الاسم الرباعي الكامل للمحول إليه قبل إتمام عملية التحويل، بدلاً من الاكتفاء بالأحرف الأولى أو الأسماء المختصرة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء هو الضمانة الأساسية للحد من الأخطاء البشرية في تحديد هوية المستلم.

منظومة تحذيرات ذكية

كما تضمن الاقتراح تطوير منظومة تحذيرات ذكية داخل تطبيقات الدفع، بحيث يتم تنبيه المستخدم بشكل آلي وواضح في حالة قيامه بالتحويل لمستلم "للمرة الأولى"، كإجراء احترازي يدفعه لمراجعة البيانات مرة أخرى قبل الضغط على زر التأكيد.

تجميد الأموال المحولة بالخطأ

وفي خطوة تهدف لحفظ الحقوق، طالبت النائبة أسماء سعد الجمال بوضع آلية قانونية وتقنية تتيح تجميد الأموال المحولة بالخطأ فور تلقي البنك أو جهة الدفع شكوى من القائم بالتحويل، على أن يستمر هذا التجميد لحين صدور أمر قضائي، وبسقف زمني لا يتجاوز أسبوعين، وذلك لضمان عدم تصرف المستلم في الأموال غير المستحقة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات توعية وعقوبات رادعة

وطالبت النائبة أسماء الجمال، بإطلاق حملات توعية قومية مكثفة لتعريف المواطنين بـ:
الإجراءات القانونية السليمة لاسترداد الأموال في حالة التحويل الخاطئ.
التوعية بالعقوبات القانونية التي تقع على عاتق الممتنعين عن رد الأموال المحولة إليهم بالخطأ، باعتبارها "استيلاء على مال غير مستحق".

