قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يبحث خطة التموين لتوفير السلع الاستراتيجية ومنع الاحتكار بالأسواق
أزمة داخلية في إسرائيل .. نتنياهو يتهم رئيس الموساد بتجاوز الصلاحيات
وزير العدل : الدولة حريصة على تطوير الخدمات القانونية للأجانب المقيمين في مصر
بعد رفض اقتراح طهران .. ترامب : أملك أفضل خطة لإنهاء الحرب ضد إيران
الجمعة المقبلة .. حسام حسن يرسل قائمة المنتخب المبدئية المشاركة فى كأس العالم 2026
اتخنقوا من الروائح المميتة | وفاة سباك وزميله في بيارة صرف صحي بالغربية
ترامب: الاقتراح الإيراني أحمق ووقف إطلاق النار ينهار
الكهرباء تطرح ميزة مذهلة للمواطنين .. كيفية تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تزاحم الكبار .. كيف فرضت السيارات الصينية هيمنتها على أسواق مصر والخليج؟
احتياطيات النفط بـ40 تريليون دولار | ترامب : أدرس بجدية جعل فنزويلا الولاية الأمريكية الـ51
ترامب : ندرس استئناف عملية تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز
أسعار البنزين والسولار اليوم 11 مايو 2026 .. استقرار الوقود بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اقتراح برلماني للقضاء على أزمة الرعاية المركزة لمرضي العلاج على نفقة الدولة

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تقدم النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى وزارة الصحة والسكان،  طالب فيه بالتوسع في التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص لتوفير أسرة رعاية مركزة لمرضى العلاج على نفقة الدولة، في إطار البحث عن حلول عملية وعاجلة لأزمة نقص الأسرة داخل المستشفيات الحكومية.

أزمة أسرة الرعاية المركزة

وأكد لاوندي أن أزمة أسرة الرعاية المركزة أصبحت من الأزمات اليومية المزمنة التي تواجه آلاف الأسر المصرية، في ظل المعاناة المستمرة للمرضى وذويهم في البحث عن سرير رعاية للحالات الحرجة، وهو ما يهدد حياة الكثيرين بسبب التأخر في تلقي الخدمة الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن الأزمة ترجع إلى عدة أسباب، أبرزها عدم كفاية عدد أسرة الرعاية المركزة مقارنة بالزيادة الكبيرة في أعداد المرضى، إلى جانب نقص الكوادر الطبية، وضعف التمويل، وعدم التوزيع العادل للخدمات الصحية بين المحافظات، ما أدى إلى وجود قوائم انتظار طويلة وضغوط كبيرة على المستشفيات الحكومية.

نسبة العجز في أسرة الرعاية المركزة 

وأوضح لاوندي، أن نسبة العجز في أسرة الرعاية المركزة داخل المستشفيات الحكومية تُقدر بنحو 10%، لافتًا إلى أن النواب يتلقون بشكل يومي عشرات الاستغاثات من المواطنين لتوفير أماكن رعاية للحالات الحرجة، وهو ما يعكس حجم الأزمة والحاجة إلى تدخل سريع.

وأضاف النائب جرجس لاوندى، أن تكلفة إقامة المريض داخل الرعاية المركزة تتراوح ما بين 4 آلاف إلى 15 ألف جنيه يوميًا، الأمر الذي يزيد من الأعباء على الأسر غير القادرة، خاصة في ظل محدودية الأماكن المتاحة بالمستشفيات الحكومية.

وفي إطار طرح حلول للأزمة، طالب النائب جرجس لاوندي وزارة الصحة بالتوسع في التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص، أسوة بمنظومة التأمين الصحي، من خلال تخصيص نسبة من أسرة الرعاية المركزة داخل تلك المستشفيات لصالح مرضى العلاج على نفقة الدولة، تحت إشراف ورقابة كاملة من الجهات الصحية المختصة.

وأكد أن هناك آلاف المستشفيات الخاصة القادرة على المشاركة في هذه المنظومة، بما يسهم في سد الفجوة الحالية، وتقليل قوائم الانتظار، وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، وضمان سرعة تقديم الخدمة الطبية للحالات الحرجة وإنقاذ حياة المواطنين.

النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

الذهب أم الشهادات الادخارية.. أيهما يحمي مدخراتك ويحقق لك أفضل عائد؟

نشتري ذهب ولا شهادات.. أيهما يحمي مدخراتك ويحقق أسرع ربح

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

غلاف الكتاب

"الرمزية العرقية والقومية".. رحلة في الجذور الثقافية لمفهوم الأمة ضمن إصدارات القومي للترجمة

بالصور

تزاحم الكبار .. كيف فرضت السيارات الصينية هيمنتها على أسواق مصر والخليج؟

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الشرقية.. توزيع مستلزمات الحج على حجاج الجمعيات الأهلية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بخصر منحوت.. نسرين أمين من زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقيه

بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

المزيد