اقتراح برلماني للقضاء على أزمة الرعاية المركزة لمرضي العلاج على نفقة الدولة

تقدم النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى وزارة الصحة والسكان، طالب فيه بالتوسع في التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص لتوفير أسرة رعاية مركزة لمرضى العلاج على نفقة الدولة، في إطار البحث عن حلول عملية وعاجلة لأزمة نقص الأسرة داخل المستشفيات الحكومية.

أزمة أسرة الرعاية المركزة

وأكد لاوندي أن أزمة أسرة الرعاية المركزة أصبحت من الأزمات اليومية المزمنة التي تواجه آلاف الأسر المصرية، في ظل المعاناة المستمرة للمرضى وذويهم في البحث عن سرير رعاية للحالات الحرجة، وهو ما يهدد حياة الكثيرين بسبب التأخر في تلقي الخدمة الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن الأزمة ترجع إلى عدة أسباب، أبرزها عدم كفاية عدد أسرة الرعاية المركزة مقارنة بالزيادة الكبيرة في أعداد المرضى، إلى جانب نقص الكوادر الطبية، وضعف التمويل، وعدم التوزيع العادل للخدمات الصحية بين المحافظات، ما أدى إلى وجود قوائم انتظار طويلة وضغوط كبيرة على المستشفيات الحكومية.

نسبة العجز في أسرة الرعاية المركزة

وأوضح لاوندي، أن نسبة العجز في أسرة الرعاية المركزة داخل المستشفيات الحكومية تُقدر بنحو 10%، لافتًا إلى أن النواب يتلقون بشكل يومي عشرات الاستغاثات من المواطنين لتوفير أماكن رعاية للحالات الحرجة، وهو ما يعكس حجم الأزمة والحاجة إلى تدخل سريع.

وأضاف النائب جرجس لاوندى، أن تكلفة إقامة المريض داخل الرعاية المركزة تتراوح ما بين 4 آلاف إلى 15 ألف جنيه يوميًا، الأمر الذي يزيد من الأعباء على الأسر غير القادرة، خاصة في ظل محدودية الأماكن المتاحة بالمستشفيات الحكومية.

وفي إطار طرح حلول للأزمة، طالب النائب جرجس لاوندي وزارة الصحة بالتوسع في التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص، أسوة بمنظومة التأمين الصحي، من خلال تخصيص نسبة من أسرة الرعاية المركزة داخل تلك المستشفيات لصالح مرضى العلاج على نفقة الدولة، تحت إشراف ورقابة كاملة من الجهات الصحية المختصة.

وأكد أن هناك آلاف المستشفيات الخاصة القادرة على المشاركة في هذه المنظومة، بما يسهم في سد الفجوة الحالية، وتقليل قوائم الانتظار، وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، وضمان سرعة تقديم الخدمة الطبية للحالات الحرجة وإنقاذ حياة المواطنين.