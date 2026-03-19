بدء اجازة عيد الفطر في المدارس من اليوم وحتى الإثنين القادم

تُغلق جميع المدارس الحكومية والرسمية والخاصة أبوابها ، من اليوم الخميس 18 مارس 2026 ، حيث تبدأ اجازة عيد الفطر 2026 في المدارس ، من اليوم وذلك للطلاب والمعلمين والأخصائيين و الإداريين ، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء .

ومن المقرر أن تستمر اجازة عيد الفطر 2026 في المدارس بجميع محافظات مصر ، حتى يوم الإثنين 23 مارس 2026

وبذلك تكون مدة اجازة عيد الفطر 2026 في المدارس بجميع محافظات مصر ، 5 أيام هذا الأسبوع ، وذلك في جميع المدارس الحكومية والخاصة والدولية و المصرية اليابانية ، والتكنولوجيا التطبيقية ، والمدارس الفنية ، المدارس الرسمية لغات ، والمدارس الرسمية المتميزة لغات .

موعد عودة المدارس بعد عيد الفطر

وقد تقرر رسميا أن يكون عودة المدارس بعد عيد الفطر ، من يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 مارس 2026

اجازة عيد الفطر 2026

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 19 مارس عام 2026 ميلادية، حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما أعلن وزير العمل حسن رداد ، عن صدور كتاب دوري رقم (9) لسنة 2026 بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026.

وأكد وزير العمل أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه، وفقًا لأحكام قانون العمل.

وأوضح وزير العمل ، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، والتي تنص على أحقية العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون العمل.