محافظ أسيوط:رفع أكثر من 200 طن مخلفات بمنفلوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بشوارع مركز ومدينة منفلوط خلال الفترتين الصباحية والمسائية، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وتحسين البيئة العامة، والحفاظ على الصحة العامة، بما يعكس المظهر الحضاري اللائق بمحافظة أسيوط، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، برئاسة وليد جمال رئيس المركز، تواصل تنفيذ حملات النظافة بشكل منتظم وعلى مدار اليوم، حيث تستهدف الشوارع الرئيسية والفرعية داخل المدينة، والقرى التابعة، ومداخل المدينة، وعلى رأسها الطريق الزراعي (منفلوط/القوصية)، إلى جانب رفع المخلفات من نقاط التجميع وصناديق القمامة والحاويات بعدد من المواقع الحيوية، من بينها شارع العشرين، وشارع الجيش، ومحيط مدرسة الرشاد، والشارع الجديد، وأمام البنك الأهلي، وغيرها من المناطق ذات الكثافات السكانية.

وأضاف المحافظ أن الحملات أسفرت عن رفع أكثر من 200 طن من المخلفات من مدخل عزبة العزالية، بجوار المبنى الفرعي التابع لجمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بجحدم، وذلك في إطار الاهتمام بنظافة المداخل والميادين بالعزب والنجوع التابعة للوحدة المحلية ببني عديات، وبمشاركة نائب رئيس المركز، ومدير الحملة الميكانيكية، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية من جليدرات ولوادر وقلابات وحاويات وسيارات كنس آلي.

وشدد على تقديمه لكافة أوجه الدعم اللازمة لتطوير منظومة النظافة والارتقاء بها بجميع المراكز والقرى، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات اليومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وفقًا للإمكانات المتاحة.

وفي هذا السياق، تهيب محافظة أسيوط بالمواطنين التعاون والإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى، من خلال الخطوط الساخنة بغرفة العمليات المركزية التي تعمل على مدار 24 ساعة، عبر الأرقام (114)، و(2135858/088)، و(2135727/088)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.