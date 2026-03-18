«خلي والدتك تجيبهولك».. موقف مؤثر في حياة طارق عبد الجابر

أكد الإعلامي طارق عبد الجابر، المراسل الأشهر بالقدس، أن بشرته السمراء ورثها عن والده، موضحًا أن والدته يونانية، وأن لون بشرته جاء من والده.

وأضاف طارق عبد الجابر، خلال حواره ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه يرفض الحديث عن والده لأن هذه الأمور شخصية، مؤكدًا أنه يفتخر بوالدته لأنها هي من قامت بتربيته، وأن والده لم يكن له أي دور في حياته.

ولفت إلى أنه تقابل مع والده مرتين فقط طوال حياته، وأنه على تواصل مع عائلته حتى الآن، مشيرًا إلى أنه عندما يتحدث عن والده يتذكر الأيام المرة.

خلي أمك تجيبه لك

وتابع أن من الأمور الصعبة التي يتأثر عند تذكرها قوله: «في يوم طلبت منه شيئًا، فقال لي: خلي أمك تجيبه لك»، رافضًا الاستمرار في الحديث عن هذا الموضوع، وطالب بالتوقف عند هذا الحد.