من الرفض إلى الشهرة .. طارق عبد الجابر يروي تفاصيل لأول مرة عن مشواره الإعلامي

كشف الإعلامي طارق عبد الجابر، المراسل الأشهر بالقدس، تفاصيل تعيينه في التلفزيون المصري، موضحًا أن البداية كانت بالرفض، قائلًا: «رفضوا تعييني في التلفزيون بسبب لون بشرتي».

وأضاف طارق عبد الجابر، خلال حواره ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه في بداية مشواره الإعلامي تقدم للعمل بالقناة الثالثة، وخلال الاختبارات نجح في جميع المراحل، لكن في المرحلة الأخيرة قالت له إحدى المذيعات: «أنت لونك أسمر، والتلفزيون لا يقبل أصحاب البشرة السمراء».

ولفت إلى أنه يعلم هذه السيدة جيدًا حتى اليوم، لكنه لا يريد الإفصاح عن اسمها مراعاةً لها، مشيرًا إلى أنه تقابل معها بعد عمله كمراسل، وأنها استمرت على موقفها.

وتابع: «هذه المذيعة كانت خلال فترة تولي الوزير الراحل صفوت الشريف وزارة الإعلام»، مضيفًا أنه بعد عمله كمراسل أصبحت علاقته بصفوت الشريف قوية.