جامعة أسيوط تطلق فعاليات «ملتقى إبداع السابع» لكليات التربية النوعية

أطلقت جامعة أسيوط، اليوم الأحد فعاليات «ملتقى إبداع السابع» لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وذلك بمركز النيل للتنوير والإشعاع الحضاري، على أن تستمر الفعاليات حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير.

ويُقام الملتقى تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ياسمين الكحكي، عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة دعاء محسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ويشارك في فعاليات الملتقى سبع جامعات مصرية هي: أسيوط، والمنيا، و كفر الشيخ، و بنها، و الفيوم، و الزقازيق، ودمنهور، حيث يتنافس الطلاب في عدد من المسابقات بمجالات التربية الفنية، والاقتصاد المنزلي، والتربية الموسيقية، وتكنولوجيا التعليم، وذلك في إطار دعم التفاعل بين الطلاب، وتنمية روح التعاون والاعتماد على الذات، وإبراز النماذج المتميزة من الإبداع الأكاديمي والفني.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي بانطلاق فعاليات «ملتقى إبداع السابع» لكليات التربية النوعية، مؤكدًا أن الملتقى يجسد حرص جامعة أسيوط على احتضان طاقات الإبداع والتميز لدى طلابها وطلاب الجامعات المصرية، وإتاحة مساحة رحبة للتعبير الفني والتنافس الإيجابي، بما يسهم في صقل المواهب وتنمية المهارات وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، ويعكس الدور الثقافي والتنموي للجامعة في دعم الإبداع والابتكار وبناء جيل قادر على العطاء والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

وفي مستهل فعاليات الملتقى، افتتح الدكتور أحمد عبد المولى معرض قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، والذي يضم (60) عملًا فنيًا في مختلف تخصصات التربية الفنية، شملت: النحت، والخزف، والنسيج، وأشغال الخشب، وأشغال المعادن، والتصميم، والطباعة، والرسم والتصوير، وذلك تحت إشراف الدكتورة هالة صلاح الدين، رئيس قسم التربية الفنية.

كما افتتح معرض قسم الاقتصاد المنزلي، والذي يضم (28) عملًا فنيًا في مجال الملابس والنسيج، تحت إشراف الدكتورة هند محمد اليداك، رئيس قسم الاقتصاد المنزلي.

وأعرب الدكتور أحمد عبد المولى عن سعادته باستضافة جامعة أسيوط لفعاليات «ملتقى إبداع السابع»، مؤكدًا أن الملتقى يُمثل منصة جامعية لاكتشاف مواهب الطلاب وتنمية مهاراتهم الفنية والتعليمية، ويعكس قدرة الجامعات المصرية على استحداث مسارات جديدة للإبداع والابتكار، بما يتواكب مع محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن جامعة أسيوط تحرص على تحقيق التكامل بين الدراسة الأكاديمية والأنشطة الإبداعية، ودمج مهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي والتصميم الفني داخل المناهج الدراسية، بما يسهم في تقديم تجربة تعليمية متكاملة تدعم الإبداع وتنمي المواهب.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ياسمين الكحكي أن ملتقى «إبداع السابع» تنظمه كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط في إطار دعم الإبداع والتميز، وبمشاركة نخبة من الجامعات المصرية، بهدف تنمية مواهب الطلاب في مجالات الفنون النوعية المختلفة، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن إبداعاتهم في بيئة تنافسية تسهم في صقل قدراتهم وبناء شخصياتهم ودعم طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.

وأضافت أن وفد جامعة أسيوط يضم (35) طالبًا وطالبة وأعضاء هيئة تدريس، تحت إشراف الدكتور وجدي نخلة، رئيس الوفد.

وتضمنت فعاليات الافتتاح عرض فيلم وثائقي عن استعدادات وتجهيزات الملتقى، تحت إشراف الدكتور سعد حسن محيي الدين، رئيس قسم تكنولوجيا التعليم، إلى جانب تقديم فقرات فنية وموسيقية بقيادة الدكتورة سلمى مجدي سليم، والدكتورة نورا نبيل، وتحت إشراف الدكتور منتصر القللي، رئيس قسم التربية الموسيقية.

ويتم تنفيذ فعاليات الملتقى تحت إشراف الدكتورة ناريمان سعيد، رئيس اللجنة المنظمة، والدكتورة أسماء علي، رئيس لجنة التسكين، والدكتور سعيد مصطفى محمد، رئيس لجنة الاستقبال، والدكتورة زينب عبدالحافظ، رئيس لجنة التغذية، والدكتور سعد حسن محيي الدين، رئيس لجنة المطبوعات والتصميمات والإعلام والتوثيق، إلى جانب أعضاء اللجان من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وشهدت فعاليات الافتتاح حضور لفيف من عمداء ووكلاء كليات التربية النوعية، ورؤساء الوفود، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المشاركة.