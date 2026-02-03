تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات

أحالت جهات التحقيق الفنان محمود حجازي إلى إدارة الاستعلامات الفنية بالعباسية، ضمن التحقيقات الجارية بشأن اتهامه بالتعدي على فتاة داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة.

تفاصيل القضية

يأتي هذا الإجراء في إطار استكمال جمع الأدلة والفحوصات الفنية اللازمة للتأكد من ملابسات الواقعة، بعد استماع النيابة لأقوال المجني عليها والمتهم، ومواجهته بما ورد بمحضر البلاغ.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على الفنان محمود حجازي، عقب تلقي بلاغ من فتاة اتهمته بالتعدي عليها، وتم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة المختص، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتواصل النيابة فحص جميع المستندات والتحريات الفنية في انتظار نتائج إدارة الاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال الإجراءات القانونية.