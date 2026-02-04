الأمن يلقي القبض على أصحاب فيديو "خناقة العريش" وبحوزتهم الأسلحة.. صور

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على أصحاب فيديو معركة شارع العريش بفيصل وبحوزتهم الأسلحة البيضاء التي ظهرت في الفيديو.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تضمن ظهور شباب يحمل أحدهم سلاح أبيض "سنجة" وآخرين يحملون عصى خشبية "شوم" يطاردون آخرين وسط الشارع.

وذكرت بعض التعليقات أن المشاجرة نشبت بين باعة جائلين من المتوقفين في شارع العريش وبعض سكان المنطقة.

من جانبها فحصت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع الفيديو وتحديد هوية من ظهر به، وتوصلت التحريات إلى هوية المتهمين وانطلقت مأمورية نجحت في إلقاء القبض عليهم.

كما شنت شرطة المرافق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة وحي الطالبية حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين من الشارع.