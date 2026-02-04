جوارديولا يدعم قطاع غزة: الحقائق أمام أعيننا وواضحة

واصل بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الحديث بإسم ضحايا النزاعات وأعمال العنف حول العالم واختص بالحديث عن القضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق شارك بيب جوارديولا في حفل خيري بمدينة برشلونة لدعم أطفال غزة بعد تعرضهم لإبادة جماعية.

وقال جوارديولا في تصريحات قبل مباراة نيوكاسيل يونايتد في إياب نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزي: الحقائق أمام أعيننا وواضحة ولم يسبق في التاريخ أن كانت واضحة بهذا الشكل.

وأضاف: إبادة جماعية في فلسطين وأوكرانيا وروسيا والسودان وكل أنحاء العالم يحدث أمامنا ونراه هل تريدون أن تروا هذا ؟

وأوضح : على المجتمات العمل بشكل جماعي لتحسين الأوضاع، في الولايات المتحدة قتل رينيه جود وأليكس بريتي كيف يمكن الدفاع عن ذلك.

وأردف: أري الصور وأشعر بالأسف إنها مؤلمة للغاية وأحاول في كل موقف المساعدة والحديث على أمل الوصول لمجتمع أفضل هذا من أجل أطفالي وعائلتي ومن أجلكم.

واختتم جوارديولا تصريحاته : لا يوجد مجتمع مثالي وانا لست مثاليا ولكن نعمل لنكون أفضل.