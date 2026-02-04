قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يستضيف نادي الزمالك، منافسه كهرباء الإسماعيلية، اليوم على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة الأخيرة على أمل الاقتراب أكثر من صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنطلق مباراة الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع 

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد إبراهيم - محمود حمدي “الونش” - السيد أسامة - أحمد خضري.

خط الوسط: آدم كايد - عبد الله السعيد - محمد إسماعيل.

خط الهجوم: خوان بيزيرا - عدي الدباغ - شيكو بانزا.

يدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيق فوزين متتاليين، الأول أمام بتروجيت في الدوري الممتاز، والثاني على حساب المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ما منح الفريق دفعة قوية قبل مواجهة الليلة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى الخسارة مرتين.

في المقابل، يعاني فريق كهرباء الإسماعيلية في قاع جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الـ20 وقبل الأخير برصيد 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات وتعادلين، مقابل 10 هزائم.

الزمالك كهرباء الإسماعيليلة نادي الزمالك فريق الزمالك الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية

