8 غيابات في الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري المصري

يستضيف نادي الزمالك، منافسه كهرباء الإسماعيلية، اليوم على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة الأخيرة على أمل الاقتراب أكثر من صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري.

غيابات الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

ويعاني نادي الزمالك من الغيابات مثل سيف الدين الجزيري ومحمد السيد ومحمد شحاتة بسبب الإصابة.

فيما ابتعد الثنائي محمود بنتايك وأحمد ربيع لعدم الجاهزية الفنية وتم إبعاد محمد عواد وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية.

ويغيب حسام عبد المجيد بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنطلق مباراة الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

يدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيق فوزين متتاليين، الأول أمام بتروجيت في الدوري الممتاز، والثاني على حساب المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ما منح الفريق دفعة قوية قبل مواجهة الليلة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى الخسارة مرتين.

في المقابل، يعاني فريق كهرباء الإسماعيلية في قاع جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الـ20 وقبل الأخير برصيد 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات وتعادلين، مقابل 10 هزائم.