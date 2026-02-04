أحمد أبومسلم: لاعبو الزمالك «بلا ضغوط».. ومباراة كهرباء الإسماعيلية «صعبة»

أكد أحمد أبومسلم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الزمالك يقدم مستويات جيدة في الدوري المصري رغم حالة عدم الاستقرار والأزمات التي يعاني منها النادي خلال الفترة الأخيرة.

وقال أبومسلم، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن الفارق بين الأهلي والزمالك واضح على مستوى الاستقرار، موضحًا: “الأهلي مستقر وعنده إمكانيات وكل حاجة، في حين أن الزمالك لا يوجد فيه استقرار ويعاني من أزمات وإيقاف قيد، ورغم ذلك ينافس على الدوري وبيؤدي بشكل جيد”.

وتحدّث أبومسلم عن مباراة الزمالك المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية، مؤكدًا أنها ستكون مواجهة صعبة على الفريقين، مضيفًا: “حالة لاعبي الزمالك جيدة، وفيه تحدي واضح بين اللاعبين قبل المباراة”.

وأشاد بمدرب كهرباء الإسماعيلية، قائلًا: “رضا شحاتة يجيد إدارة المباريات الكبيرة، وعلشان كده أتوقع إن المباراة تنتهي بالتعادل، خصوصًا إن الزمالك دايمًا بيرفض الهدايا، خاصة بعد تعثر الأهلي”.

واختتم أبومسلم تصريحاته بالإشارة إلى أن لاعبي الزمالك يخوضون المباريات دون ضغوط كبيرة، موضحًا: “لاعيبة الزمالك بتلعب من غير ضغوط بسبب المشاكل الموجودة داخل النادي، وده بيخلي الأداء أحيانًا يكون أفضل”.