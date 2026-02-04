قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تقضى الأيام البيض لمن فاته صيامها.. عويضة عثمان يجيب
«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا
الأرصاد الجوية تحذّر من شبورة ضبابية على الطرق وانخفاض الحرارة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-2-2026 .. والقنوات الناقلة
آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية غداً ..وتسليمها للمدارس الأحد
تعرّف علي صلاحيات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بعد موافقة «الشيوخ»
محلل سياسي: فتح معبر رفح بارقة أمل وبداية لمرحلة جديدة
باحث سياسي: تعيين مُتحدثة مسلمة باسم جيش الاحتلال «توظيف سياسي مقصود»
اليوم.. استكمال مُحاكمة الفنانة بدرية طلبة بتهمة الإساءة للشعب المصري
أحمد أبومسلم: لاعبو الزمالك «بلا ضغوط».. ومباراة كهرباء الإسماعيلية «صعبة»
أحمد أبومسلم: الأهلي بلا هوية مع «توروب».. والتدوير في حراسة المرمى «خطأ فادح»
الحوثيون يستعدون لمهاجمة السفن الأمريكية إذا بدأت واشنطن ضرب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

معلومات لا تعرفها عن مرض الضمور البقعي «AMD».. خطر صامت يُهدّد الرؤية بعد الخمسين

الضمور البقعي
الضمور البقعي
آية التيجي

يُعد مرض الضمور البقعي المرتبط بالعمر (Age-Related Macular Degeneration – AMD) من أكثر أمراض العيون انتشارًا بين كبار السن حول العالم، ورغم ذلك لا يزال الكثيرون يجهلون طبيعته الحقيقية وخطورته على الرؤية المركزية. 

أبرز المعلومات عن الضمور البقعي المرتبط بالعمر

وتشير تقارير نشر موقع Mayo Clinic، إلى أن المرض قد يتطور دون ألم أو أعراض واضحة في مراحله الأولى، ما يجعله أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر التدريجي لدى من تجاوزوا سن الخمسين.
 

ولا يعتبر الضمور البقعي ضعف نظر عادي ويرتبط بالتقدم في العمر، بل مرض يصيب البقعة الصفراء في الشبكية، وهي المسؤولة عن الرؤية الدقيقة والتفاصيل.

ويؤثر المرض على القدرة على القراءة والتعرف على الوجوه والقيادة، بينما تبقى الرؤية الطرفية سليمة في أغلب الحالات.

الضمور البقعي 

ويوجد نوعان رئيسيان من المرضالضمور البقعي، وهما :

ـ النوع الجاف: الأكثر شيوعًا، ويتطور ببطء نتيجة تآكل خلايا الشبكية.

ـ النوع الرطب: أقل انتشارًا لكنه أكثر خطورة، ويحدث بسبب نمو أوعية دموية غير طبيعية تؤدي إلى تدهور سريع في الرؤية.

الضمور البقعي 

وبعض الدراسات الأجنبية كشفت أن العوامل الوراثية واضطرابات الجهاز المناعي قد تلعب دورًا مهمًا في الإصابة بالمرض لدى بعض الأشخاص.

وحتى الآن، لا يوجد علاج نهائي يعيد البصر المفقود، لكن الحقن العلاجية داخل العين تساعد على إبطاء تطور المرض، خاصة في النوع الرطب.

الضمور البقعي 

ويمكن لاستخدام مكملات غذائية معينة قد تقلل من سرعة التدهور لدى مرضى الضمور البقعي النوع الجاف، لكنها لا تمنع الإصابة.

وتشير الأبحاث الحديثة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص المرض مبكرًا من خلال تحليل صور الشبكية بدقة عالية.

الضمور البقعي 

ويعد نمط الحياة له تأثير مباشر، حيث يزيد التدخين وارتفاع ضغط الدم والسمنة من خطر الإصابة وتسارع تطور المرض.

ويؤكد أطباء العيون أن الكشف المبكر والفحص الدوري بعد سن الخمسين، خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي مع المرض، يمثلان خط الدفاع الأول للحفاظ على النظر وتقليل المضاعفات.

الضمور البقعي المرتبط بالعمر AMD مرض الضمور البقعي أسباب فقدان البصر أمراض الشبكية علاج الضمور البقعي ضعف النظر عند كبار السن الرؤية المركزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

عواد

غرامة 4 ملايين جنيه.. عبدالواحد يكشف تفاصيل تعدي محمد عواد على نجم الزمالك

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

صور السياح أثناء ممارسة يوجا الطبيعة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو أجانب مستلقون على الأرض بجنوب سيناء

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

ترشيحاتنا

مؤتمر

استعراض رؤى جديد للذكاء الاصطناعي بأبو ظبي .. تفاصيل

جوجل

جوجل تبدأ طرح تحديثات نظام فبراير 2026 لهواتف أندرويد وخدمات Play

فايرفوكس

فايرفوكس يضيف زرًا لإغلاق كل ميزات الذكاء الاصطناعي بضغطة واحدة

بالصور

للفطور أو سناك بين الوجبات .. طريقة عمل بان كيك التفاح

طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح

معلومات لا تعرفها عن مرض الضمور البقعي «AMD».. خطر صامت يُهدّد الرؤية بعد الخمسين

الضمور البقعي
الضمور البقعي
الضمور البقعي

علامات وأعراض الكبد الدهني .. مرض صامت قد يتطوّر دون إنذار مُبكّر

علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني

عشان رمضان .. طريقة تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة الحمراء

تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة

فيديو

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد